Ohne Hindernis in den Bus

Der Ausbau barrierefreier Bushalltestellen, die sogenannte Starkregen-Gefahrenkarte und der geplante Naturkindergarten sind am Mittwochabend Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung im Oberstadioner Rathaus gewesen.

Wie in anderen Kommunen sollen auch in Oberstadion Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Im kommenden Jahr ist der Ausbau der Bushalte beim Haus der Vereine und in der Mühlhauserstraße geplant. Das Ingenieurbüro Schranz aus Bad Saulgau hatte Bürgermeister Kevin Wiest und den Gemeinderäten die Planung zur barrierefreien Umgestaltung bereits in einer der vergangenen Sitzungen detailliert vorgestellt. Inzwischen ist die Zusage der Fördermittel bei der Gemeinde eingegangen. Vom Ingenieurbüro wurden die Arbeiten ausgeschrieben und es gingen fristgerecht fünf Angebote von Firmen ein. Für das teuerste der Angebote hätte die Kommune knapp 324.000 Euro bezahlen müssen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Zuschlag für die Umbauarbeiten an den Bushaltestellen der Firma Beller aus Herbertingen, als günstigste Bieterin, zum Angebotspreis von 232.636 Euro zu geben. Bei der Ausschreibung wurden die Bordsteine, an denen die Busse beim Einfahren in die Haltestelle direkt entlang fahren müssen, wahlweise in Granit oder Beton angegeben. Das Ingenieurbüro empfiehlt wegen der längeren Haltbarkeit Granit-Borde einbauen zu lassen, was allerdings Mehrkosten von 6419 Euro verursacht. Mehrheitlich schlossen sich die Räte der Meinung des Ingenieurbüros an, so dass für die Hochborde der barrierefreien Bushaltestellen Granit verwendet wird.

Patricia Wieser vom Büro Wasser-Müller in Biberach stellte dem Gemeinderat die momentan entstehende Starkregen-Gefahrenkarte, die als Folge der Hochwasser, die den Winkel vor einiger Zeit getroffen haben, erarbeitet wird. Sowohl die Erstellung der Gefahrenkarte, als auch die daraus abgeleiteten Baumaßnahmen werden zu 70 Prozent bezuschusst, die Zuschüsse sind für Oberstadion bereits beantragt. Für das gesamte, rund 24 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Stehenbachs und seiner Nebenbäche wurde eine sogenannte Risikoanalyse samt einer „Oberflächen-Abflusssimulation“ gemacht, so dass in der Gefahrenkarte die sogenannten Überflutungstiefen von mehr als fünf Zentimeter und die Fließgeschwindigkeiten über 0,2 Meter pro Sekunde festgehalten werden können. Die Auswertung der Daten wird ein Handlungskonzept für mobile Schutzmaßnahmen und eventuell nötige Baumaßnahmen ergeben. Außerdem könne die Gefahrenkarte auch für künftige Flächennutzungs- und Bebauungspläne verwendet werden, erklärte Patricia Wieser. „Wir sind mit der Karte sehr schnell vorangekommen, so dass wir das entsprechende Kartenmaterial wohl im Januar den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen können“, sagte Bürgermeister Wiest. Außerdem sollen die Oberstadioner im kommenden Frühjahr in einer Bürgerinformationsveranstaltung über das Konzept und die Starkregen-Gefahrenkarte ausführlich informiert werden.

Bekanntlich wird die Gemeinde zwischen Oberstadion und Mundeldingen einen Naturkindergarten bauen. „Der rote Punkt ist vorhanden und die geplante Jurte ist bestellt“, sagte der Bürgermeister. Der Naturkindergarten werde das Gremium wohl in jeder der kommenden Sitzungen beschäftigen, prophezeite Wiest, weil über die Möblierung der Jurte und die Sanitäranlagen noch zu entscheiden ist. Weil der Bereich des Naturkindergartens aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden muss, lagen dem Gemeinderat zwei Angebote für die Zaunanlage samt Toren und Türen vor. Einstimmig vergaben die Räte die Zaunarbeiten an die Firma Zaunteam aus Unlingen-Uigendorf, als günstigste Bieterin, zum Angebotspreis von 9232 Euro.

Weil private Telekommunikationsanbieter im ländlichen Raum wenig Interesse am Ausbau des Breitbandnetzes zeigten, wurde bereits 2014 der Kommunalverband Komm.Pakt.Net, dem Oberstadion angehört, gegründet. „Hier sind 231 Kommunen aus mehreren Landkreisen organisiert“, erklärte Bürgermeister Wiest. Aufgrund neuer rechtlicher Möglichkeiten sei 2021 die „OEW Breitband GmbH“ gegründet worden, mit der der Alb-Donau-Kreis und die Kommunen seit Gründung verbunden sind. Um die Effizienz im Breitbandausbau und in der Verwaltung der bestehenden geförderten Breitbandnetze zu steigern, ist jetzt beabsichtigt, die Aufgaben von Komm.Pakt.Net auf die OEW Breitband GmbH zu übertragen. So soll die Struktur durch die künftige Vermeidung von Doppelfunktionen vereinfacht und Verwaltungsaufgaben minimiert werden. Einstimmig sprachen sich die Oberstadioner Räte für die Auflösung von Komm.Pakt.Net und der Zusammenführung mit der OEW Breitband GmbH aus.

Für die Europa- und Kommunalwahl im kommenden Jahr müssen die Kommunen wieder Gemeindewahlausschüsse bestimmen. Per Gesetz ist Bürgermeister Wiest der Vorsitzende des Ausschusses. Einstimmig hat der Gemeinderat am Mittwoch die Besitzer im Gemeindewahlausschuss und deren Stellvertreter bestellt.

„Es ist immer erfreulich, wenn in Oberstadion oder den Teilorten gebaut wird“, sagte Bürgermeister Wiest und die Gemeinderäte erteilten den am Mittwoch vorliegenden Bauanträgen ihr Einvernehmen. So darf in Oberstadion ein Stallgebäude zum Wohnraum umgenutzt, ein Außenkamin angebracht und eine Dachgaube gebaut werden. Mit dem Neubau eines Einfamilienhauses war das Gremium genauso einverstanden wie mit dem Abbruch und Neubau einer Garage und dem Bau einer Gaube in Oberstadion.

Ein Änderung der Landesbauordnung, so Bürgermeister Wiest, habe zur Folge, dass ab 2024 alle Baugesuche direkt beim Landratsamt einzureichen sind und ab 2025 sei es nötig die Unterlagen digital vorzulegen.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2023 lobte der Bürgermeister den „Solaratlas Alb-Donau-Kreis“ als ein „ganz tolles Tool für alle Bürger“. Wiest nannte die Jubiläen der Schule, der Narrenzunft „Wenk’l-Fratza“, der Bärenbande und des Seniorennachmittags des DRK, genauso als Höhepunkte des Jahres, wie den Ostereierweg, den Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und das Jubiläumsfest des Musikvereins „Lyra“. „Wir sind eine tolle Gemeinde, in der es immer was zu tun gibt. Dank vieler engagierter Leute werden wir das alles aber auch in Zukunft und im Jahr 2024 schaffen“, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest.