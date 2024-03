(khb) - Traditionell hat Oberstadions Pfarrer Venatius Oforka am Morgen des Palmsonntags im Pfarrhof die Palmen der Gläubigen geweiht und anschließend den zweiten Oberstadioner Ostereierweg gesegnet. „Wir haben uns in der Fastenzeit auf das Osterfest vorbereitet und stehen vor der Feier der österlichen Geheimnisse“, sagte der Geistliche und betonte, dass Jesus am Palmsonntag in Jerusalem einzog, um dort seinen Tod auf sich zu nehmen.

„Wenn wir ihm auf seinem Leidensweg folgen, erhalten wir Anteil an seiner Auferstehung und an seinem Leben“, betonte Oforka. Aus dem Markus-Evangelium las der Pfarrer die Bibelstelle vor, also als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ritt unter der Rufen der Menschen „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe“. Vor der Segnung des Ostereierwegs, der in Oberstadion frei zugänglich ist und bis zum 14. April kostenlos besucht werden kann, bedankte sich Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest bei allen Helferinnen und Helfern des Ostereierwegs.

„Wenn wir noch einige Freiwillige gewinnen können, bin ich zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr oder im Jahr 2026 wieder den Osterbrunnen vor dem Rathaus aufbauen können“, betonte Wiest. Der Ostereierweg locke regelmäßig viele begeisterte Besucherinnen und Besucher nach Oberstadion, sagte Pfarrer Oforka. „Wir können stolz sein auf unseren Oberstadioner Ostereierweg“. Gemeinsam mit den Ministranten und den Palmen zog der Pfarrer anschließend zum Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Martinus.