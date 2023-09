Oberstadioner Bude zieht um

„Das wird wohl die kürzeste Gemeinderatssitzung, die wir je hatten“, sagte Bürgermeiszer Kevin Wiest zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend im Oberstadioner Rathaus. Und er hatte recht: Auf der Tagesordnung standen „nur“ drei Baugesuche und bereits nach 15 Minuten waren alle Beschlüsse gefasst und die Sitzung vorbei.

Bereits vor rund einem Jahr hatten die Räte dem Einbau einer Änderungsschreinerei mit Möbellager in einem früheren landwirtschaftlichen Maschinenschuppen in Mundeldingen zugestimmt. Weil aber die Planer des Projekts die geforderten digitalen Unterlagen nicht zeitgerecht beim Landratsamt einreichten, verlor die Baugenehmigung ihre Gültigkeit und musste nun vom Gemeinderat neu genehmigt werden..

Um den Bau eines Einfamilienhauses mit Einfachgarage und Carport in Oberstadions Ortsteil Mühlhausen zu ermöglichen, hat der Gemeinderat dazu im Vorfeld eine sogenannte Ergänzungssatzung erlassen. Nun lag dem Gremium der entsprechende Bauantrag für den Neubau vor, dem die Gemeinderäte einstimmig zustimmten.

Die „Bude“ in der Dorfmitte von Oberstadion ist seit längerer Zeit ein Thema im Dorf. Nun wird die Bude an den Rand des Gewerbegebiets „Obere Hochen“ umziehen. Am Donnerstag lag den Räten der Antrag zur „Errichtung eines Vereinsheims“ vor. Bürgermeister Wiest erklärte, dass demnächst der „Sport- und Freizeitverein Oberstadion“ gegründet werde, der als Vereinsheim, auf einer von der Firma Kaufmann Bau gemieteten Fläche, zwei Container aufstellen und zusammenbauen will. „Das Landratsamt ist einverstanden, das Vereinsheim ist genehmigungsfähig“, so der Bürgermeister. Jugendliche und junge Erwachsene seien die Zukunft des Dorfes, betonte Kevin Wiest. „Wir müssen sie unbedingt ernstnehmen und wollen das Vereinsheim vernünftig angehen“. „Das ist eine Superlösung, für die unser Bürgermeister lange gekämpft hat“, sagte Gemeinderätin Karin Traub.

Im Oktober werde er für alle Mitarbeiter der Gemeinde „Betriebssport“ anbieten, gab Bürgermeister Wiest bekannt. „Probeweise werden zwei Yoga-Stunden im Bürgersaal stattfinden. Wenn das Angebot angenommen wird, werden wir es ausbauen“, so Wiest.

Im kommenden Jahr werden die Bushaltestellen beim Oberstadioner Haus der Vereine und beim Krippenmuseum barrierefrei ausgebaut. „Dazu sind jetzt die Ausschreibungen erfolgt“, sagte der Bürgermeister und gab zudem bekannt, dass am Brunnen in der Dorfmitte ein Leck entstanden sei. „Wenn das Leck gefunden und repariert ist, wird der Brunnen wieder laufen“.

Wiest forderte die Gemeinderäte auf beim Klimaschutztag der Oberstadioner Firma Kaufmann Bau am Klimaschutz-Lauf teilzunehmen. „Für jeden gelaufenen Kilometer wird ein Baum gepflanzt. Das sollten wir gemeinsam unterstützen“, sagte Wiest.