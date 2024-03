Oberstadion investiert in Feuerwehr und Infrastruktur

Einige zukunftsweisende Themen hat Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest zu Beginn der Gemeinderatssitzung im Oberstadioner Rathaus angekündigt. Neben dem Haushaltsplan und Investitionsprogramm der Gemeinde für das laufende Jahr standen der geplante „Solarpark Reifhölzle“, der Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sowie Bauplatzpreise und Vergaberichtlinien im Baugebiet „Ortsmitte Erweiterung 2“ auf der Tagesordnung.

Markus Mussotter, Finanzexperte und VG-Geschäftsführer, erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk des Oberstadioner Gemeindehaushalts. Im Ergebnishaushalt wird ein Minus von 199.176 Euro ausgewiesen. Das entstehe hauptsächlich wegen gestiegener Umlagen und gestiegener Personalkosten, unter anderem für den geplanten Naturkindergarten. Im Finanzhaushalt wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 7885 Euro ausgewiesen. Um die geplanten Investitionen in Höhe von knapp einer Million Euro finanzieren zu können, ist im Haushalt eine Kreditermächtigung von 574.000 Euro geplant. Wenn alle Investitionen wie geplant umgesetzt werden wird sich der Schuldenstand der Gemeinde von 3,178 Millionen Euro auf 3,607 Millionen Euro erhöhen. Das entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2224 Euro.

„Der Haushalt ist heuer nicht ganz so gut, in den kommenden Jahren geht es aber wieder bergauf“, sagte Bürgermeister Wiest. „Wir haben vieles umgesetzt, gut gehaushaltet, es kommt aber in Zukunft noch einiges auf uns zu“. Die größten finanziellen Brocken im Oberstadioner Investitionsprogramm sind der Kauf des neuen Feuerwehrfahrzeugs, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, der geplante Neu- und Anbau des Bauhofs der Gemeinde und der Naturkindergarten. Außerdem sind 40.000 Euro für die Spielplätze der Gemeinde eingeplant. „Das sind alles infrastrukturelle Maßnahmen, die im Haushalt finanziert werden müssen“, so der Bürgermeister. Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm verabschiedet.

Das aus dem Jahr 1999 stammende aktuelle Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr sei in einem „dem Alter entsprechenden Zustand“, sagte Bürgermeister Wiest. „Der Wartungsaufwand ist unverhältnismäßig hoch“. Geplant ist dieses Fahrzeug durch ein Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug HLF 20 zu ersetzen. Im aktuell gültigen Bedarfsplan setze die Gemeinde auch weiterhin auf ein Löschfahrzeug, betonte Wiest. Geplant ist die Indienststellung des neuen HLF 20 im Jahr 2027. „Dann ist das alte Fahrzeug 28 Jahre im Dienst gewesen“, so der Bürgermeister. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Kauf des neuen Fahrzeugs jetzt auszuschreiben, ein sogenannter „ZFeu-Zuschuss“ wurde bereits beantragt. Das HLF 20 wird 1600 Liter Löschwasser an Bord haben und von einer Feuerwehrgruppe besetzt werden. Mit Beladung und Feuerwehraufbau wird das neue Fahrzeug der Feuerwehr rund 720.000 Euro kosten.

Im Oberstadioner Baugebiet „Ortsmitte Erweiterung 2“ sollen freie Plätze veräußert werden, dazu hat der Gemeinderat am Donnerstag den Preis pro Quadratmeter für eine der Plätze auf 160 Euro festgelegt. Für die drei größeren Bauplätze sollen „aufgrund der unverbaubaren Randlage und den Freiheiten bezüglich der Bebauung“ 180 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden. Für die Vergabe der Bauplätze wurde am Donnerstag eine Kombination aus Windhund- und Losverfahren beschlossen. „Alle Interessierten, die an einem bestimmten Tag ihre Bewerbung abgeben, werden in einen Lostopf kommen“, erklärte der Bürgermeister.

Einstimmig hat der Gemeinderat am Donnerstagabend die Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Reifhölzle“ beschlossen. Daniel Rostan, Projektleiter „Solarparks“ bei der EnBW, erläuterte den Räten das Vorhaben. Östlich von Moosbeuren, entlang der Straße nach Britschweiler, sollen auf einer Fläche von rund 20 Hektar 39.933 Solarmodule aufgebaut werden. Dieser Solarpark wird eine Leistung von 25 MWp bringen und pro Jahr 27,5 Millionen Kilowatt Strom produzieren. „Damit können 9375 Haushalte mit Strom versorgt und 18.750 Tonnen CO2 eingespart werden“, erklärte Rostan. Geplant ist der Bau des Solarparks ab Mai 2026, im August oder September 2026 soll er in Betrieb gehen.

Rostan betonte, dass die Verträge mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen seien und die EnBW nach der Fertigstellung eine Bürgerbeteiligung anbiete. „Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir frühzeitig in Infoveranstaltungen den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen werden“. Auf entsprechende Fragen aus dem Gremium antwortete Rostan, dass die Pachtverträge 30 Jahre laufen und die EnBW den „kompletten Rückbau“ des Solarparks übernehme. Die Umgebung werde sich durch den Park nur „gering“ aufwärmen, „das wird aber keinerlei Auswirkungen auf die Natur haben“, sagte Rostan. „Das wird einer der größten Solarparks in der Region“, sagte Bürgermeister Wiest

Per Gesetz sind die Gemeinden verpflichtet einen jährlichen Spendenbericht zu erstellen und die Annahme der Spenden vom Gemeinderat genehmigen zu lassen. Einstimmig beschlossen die Oberstadioner Räte die eingegangenen Geld- und Sachspenden in Höhe von 8614 Euro, darunter 1843 Euro der Donau-Iller Bank für einen Defibrillator, 2800 Euro einer Privatperson für den Spielplatz in Mundeldingen, anzunehmen. Einverstanden waren die Räte auch mit dem Abbruch und Neubau eines Schuppens in Hundersingen. Am Schluss der Sitzung rief Bürgermeister Wiest die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Gemarkungsputzete am Samstag, 6. April, zu beteiligen.