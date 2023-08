Oberstadion erweitert Ladenetz für E–Fahrzeuge

.Mit der steigenden Zahl an E–Fahrzeugen wächst auch der Bedarf an Lademöglichkeiten im Land. Dem trägt die Gemeinde Oberstadion nun Rechnung. Seit ein paar Tagen steht am Parkplatz beim Kindergarten St. Josef eine weitere neue E–Ladestation. Bürgermeister Kevin Wiest, Roland Münz, Baukoordinator der Netze BW und Joachim Hepner, Kommunalberater der Netze BW GmbH, übergaben sie nun offiziell der Öffentlichkeit. Dies geben die Gemeinde und die Netze BW in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

„Im Rahmen der Energie– und Mobilitätswende kommt der Ladeinfrastruktur eine bedeutende Rolle zu. Gerade in ländlichen Gebieten muss das Ladenetz noch dichter werden“, betont Bürgermeister Wiest. „Deshalb ist es uns wichtig, in unserer Gemeinde für eine gute kommunale Ausstattung an Lademöglichkeiten zu sorgen. Das dient der Attraktivität von Oberstadion, unseren Bürgerinnen und Bürgern und nicht zuletzt unseren Gästen.“

Die Netze BW GmbH hat die Ladestationen in den letzten Wochen aufgestellt und ins E–Mobilitätsnetz eingebunden. Es handelt sich um zwei „Technagon“– Ladesäulen aus dem Bereich E–Mobilitätslösungen der EnBW ODR AG. Sie besitzen je zwei Typ Zwei–Wechselstrom–Anschlüsse, ein übersichtliches Farbdisplay und eine Ladestromregulierung, mit denen die E–Fahrzeuge mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Leistung laden können. „Eine halbe Stunde Laden reicht bei neueren E–Fahrzeugen — je nach Fahrweise — für bis zu 50 Kilometer Reichweite“, erklärt Joachim Hepner und ergänzt: „Geladen wird hier übrigens 100 Prozent Ökostrom.“