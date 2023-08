Oberstadion baut einen Naturkindergarten

(khb) — „Heute spielen wir auf der gesamten Klaviatur des Baurechts“, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Auf der Tagesordnung standen acht Baugesuche und Bauvoranfragen, darunter der Antrag der Gemeinde selbst für den geplanten Naturkindergarten. Weil im katholischen Kindergarten von Oberstadion ab 2024 die Kindergartenplätze knapp werden und ein An– oder Umbau dort nicht möglich ist, hat die Gemeinde reagiert und die Idee eines Naturkindergartens verfolgt. Der Bau eines „normalen Kindergartens“ hätte die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde überstiegen, sagte der Bürgermeister damals.

Der geplante Naturkindergarten soll im Anschluss an den „Mundeldinger Spielplatz“, auf rund 5000 Quadratmetern Fläche, entstehen und bis zu 20 Kindern einen Kindergartenplatz bieten. Als Schutzraum für die Kinder haben sich die Gemeinderäte zum Kauf einer Jurte, also eines mongolischen Zelts, entschieden, nachdem mehrere Naturkindergärten in der Region besichtigt worden waren. „Die Jurte kostet rund 30.000 Euro. Ein Bauwagen hätte 100.000 Euro gekostet. Mit dem eingesparten Betrag kaufen wir besser Spielgeräte für die Kinder“, sagte Bürgermeister Wiest am Dienstag.

Der gesamte Bereich des Naturkindergartens wird eingezäunt und bekommt zwei Tore. Außer der Jurte sind Sitzgruppen, eine Streuobstwiese, ein Hochbeet und ein Gebäude mit Toiletten und einen Lagerraum. „Eine kleine PV–Anlage wird für Strom sorgen und die vorhandenen Bäume Spenden den nötigen Schatten“, so der Bürgermeister. Parkplätze für das Personal sind beim nahegelegenen Feuerwehrhaus geplant. Die Eltern, so die Planung, sollen ihre Kinder zu Fuß zum Naturkindergarten bringen oder kurzfristig die Parkmöglichkeiten beim Spielplatz nutzen. Einstimmig haben die Räte der Planung am Dienstag zugestimmt. Bis Mai 2024 soll der Naturkindergarten fertig sein. „Der Naturkindergarten soll keinesfalls Konkurrenz für den katholischen Kindergarten sein. Aber wir haben in der Zukunft dort einfach zu wenig Plätze und müssen reagieren, weil die Gemeinde verpflichtet ist Kindergartenplätze zu bieten“, betonte Bürgermeister Wiest.

Dem Bau einer Doppelgarage im Stiefenhoferweg in Oberstadion stimmten die Gemeinderäte genauso zu, wie einer Wohnhauserweiterung in Hundersingen und dem Bau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Alten Schulstraße in Oberstadion. Hier stimmten die Räte auch der geplanten Zufahrt aus der Alleestrassse zu. In Moosbeuren wird ein altes Gebäude abgebrochen, um dort ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Einliegerwohnung zu bauen. Die Räte stimmten zu und der Bürgermeister betonte: „Ich freue mich, dass ein jungen Ehepaar hier bauen will“. Um „weiteren jungen und engagierten Leuten“ den Bau eines Wohnhauses mit Doppelgarage und Einliegerwohnung in Mühlhausen zu ermöglichen, hatte der Gemeinderat im Vorfeld eine dazu nötige Satzung erlassen. Am Dienstag stimmten die Räte dem jetzt vorliegenden Bauantrag einstimmig zu. „Es ist sehr erfreulich, dass die jungen Leute in Oberstadion bleiben und hier bauen wollen“, so Kevin Wiest.

Im oberen Bereich der Oberstadioner Bühlstrasse sollen, wenn es die Emissionswert zulassen, mehrere Bauplätze entstehen. Der Grundstückseigner will das bestehende Gebäude abbrechen und dort selbst bauen und drei Bauplätze an die Gemeinde verkaufen. „Das ist eine gute Möglichkeit drei schön gelegene Bauplätze anbieten zu können“, do der Bürgermeister. Sollten die Emissionswerte dagegen sprechen, wird das bestehende Haus erweitert. Die Bauvoranfrage wird jetzt dem Landratsamt vorgelegt.

Auch bei der Bauvoranfrage zum Bau einer Ferienwohnung für zwei bis vier Personen bei der Rai–Reitanlage in Mühlhausen geht es um Emissionen– Der Gemeinderat ist grundsätzlich einverstanden, das Landratsamt muss jetzt prüfen. Der Betreiber der Reitschule will seinen auswärtigen Kursteilnehmern künftig die Möglichkeit zur Übernachtung bieten.

Im Baugebiet „Oberstadion Ortsmitte“ wurden drei Bauplätze zum Bau von Mehrfamilienhäusern verkauft. Weil er die Gebäude nicht finanzieren kann, ist der Investor, trotz der bereits genehmigten Bauplanung, zurückgetreten und die Gemeinde hat die Flächen zurückgekauft. Nun wird versucht die Plätze weiterhin für den Bau von Mehrfamilienhäusern zu vermarkten, sollte das nicht gelingen, wird die Gemeinde umplanen und die Fläche für Einfamilienhäuser anbieten.

Weil ein lang erkrankter Mitarbeiter des Oberstadioner Bauhofs wieder im Dienst ist, sei es unwirtschaftlich die Pflege der bepflanzen Verkehrsinseln zu vergeben, sagte Bürgermeister Wiest. Geplant war die St. Elisabeth–Stiftung mit der Neubepflanzung und der Pflege der Insel zu beauftragen. Weil „jetzt das Personal dafür wieder da ist“, strich der Schultes die Vergabe von der Tagesordnung und betonte: „Das stellen wir aus Kostengründen zurück, bis es wirklich erforderlich ist“.

Einstimmig hat der Oberstadioner Gemeinderat beschlossen sich mit den „Sockelkosten an der Bildung eines Verbandsstandesamts“ zu beteiligen. Dafür fallen Kosten von jährlich 562,73 Euro an, weil zehn Prozent der Kosten des VG–Standesamts von allen VG–Gemeinden getragen werden sollen.

Die Gemeinde Oberstadion möchte weiterhin das Standesamtswesen selbst erledigen, hat dazu bereits Standesbeamte ausgebildet und eine Vereinbarung mit Obermarchtal zur Personalleihe im Bereich des Standesamts getroffen, um eine ständige Vertretung der gemeindlichen Standesbeamten zu haben. „Wir verfügen damit über vier Standesbeamte, zwei aus Oberstadion und zwei aus Obermarchtal“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest. „Es besteht also momentan kein Bedarf für eine Aufgabenübertragung an die VG“. Die Übernahme der Sockelkosten, nannte Wiest ein Zeichen der Solidarität innerhalb der VG. Und mit Blick in die Zukunft sagte der Bürgermeister: „In zehn oder 15 Jahren wird es wohl nötig sein, dass Kommunen zusammengelegt oder immer mehr Aufgaben an die VG übergeben werden müssen, weil es die zunehmenden Aufgaben den kleinen Kommunen immer schwerer machen alles zu stemmen“.