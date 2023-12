Schlechte Kunde für die Menschen im „Winkel“: Die Chance, dass sich in absehbarer Zeit wieder ein Allgemeinarzt in Oberstadion ansiedelt, ist gesunken. Eine Interessentin für die Praxis von Dr. Roland Frankenhauser, der seit Sommer im Ruhestand ist, hat wieder abgesagt. Resignation macht sich allmählich breit.

Der Advent ist die Zeit der Hoffnung, doch die konnte Bürgermeister Kevin Wiest bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zu einem wichtigen Thema nicht wirklich verbreiten: Er habe erfahren, dass die vielversprechenden Gespräche mit einer Kandidatin für die Übernahme der Arztpraxis in Oberstadion unter dem organisatorischen Dach eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am Ende erfolglos waren. Das bestätigt Andreas Rost vom Ärztenetzwerk „G’sundregion eG“, welches das MVZ Oberstadion betreiben möchte.

„Es gab kurzzeitig eine Interessentin, die sich aber mitten in den erst wenige Tage laufenden Gesprächen nach ihrer Aussage für ein anderes Angebot entscheiden hat. Für zwei weitere noch unverbindliche Interessensbekundungen konnte kein Folgekontakt hergestellt werden“, erklärt Rost auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Man habe auf Wunsch von Dr. Roland Frankenhauser eine Vermittlungsfrist bis zum Jahresende gesetzt und die verbliebenen Kontakte noch ein letztes Mal angesprochen. „Ebenfalls ohne Reaktion“, sagt Rost. Er räumt ein: „Es ist frustrierend, aber leider nicht zu ändern. Eine fünfstellige Summe wurde in die Personalsuche erfolglos investiert. Unser Konzept steht weiterhin zur Verfügung. Erzwingen können wir eine Besetzung nicht.“

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Kevin Wiest erklärt im SZ-Gespräch: „Es ist Teil meines Berufs, immer zuversichtlich zu sein. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir wieder einen Hausarzt für Oberstadion finden. Egal in welcher Konstellation.“ Er gebe auch nicht auf, weiterhin (angehende) Allgemeinärzte anzusprechen, so wie es er es in der Vergangenheit schon häufiger gemacht habe. „Ich habe bestimmt 20 Gespräche geführt. Da gab es viele, die gesagt haben, sie wollen gerne Hausarzt werden - aber nicht jetzt.“ Drum müsse man bei allem Optimismus auch Realist sein: „Seit drei Jahren haben wir alles Mögliche unternommen: die Gründung des MVZ, Presseberichte, Werbung über Online-Formate. Aber nichts hat sich ergeben. Da muss man ehrlich sein und sich sagen: Es ist nicht realistisch, dass ausgerechnet jetzt jemand um die Ecke kommt.“

Dabei sei der Tiefpunkt in der ärztlichen Versorgung auf dem Land noch gar nicht erreicht, ist Wiest überzeugt: „Wenn in den nächsten Jahren zwei bis drei weitere Hausärzte in der Region aufhören, werden wir noch größere Probleme bekommen und diese nicht mehr auf kommunaler Ebene lösen können. Das muss bundes- oder landespolitisch passieren.“ Selbst in vielen Städten sehe es schon nicht gut aus. „Das sieht man an den langen Wartezeiten für einen Facharzt-Termin.“

Wie wichtig für die ländliche Bevölkerung ein medizinisches Angebot vor Ort sei, habe sich beim Weihnachtsmarkt in Oberstadion gezeigt. „Da haben wir wie schon während der Pandemie eine Impfaktion mit den Dres. Körner und Luik gemacht. Das Angebot, sich gegen Corona oder Grippe impfen zu lassen, wurde sehr gut angenommen. Seit Dr. Frankenhauser im September aufgehört hat, gibt es diese Möglichkeit ja nicht mehr in Oberstadion“, sagt der Bürgermeister.

Neue Nutzung für Praxisräume im Visier

Dr. Roland Frankenhauser selbst ist übrigens auch nicht sonderlich optimistisch, dass er seine Praxisräume noch mit einem Allgemeinmediziner oder einer -medizinerin besetzt bekommt. Spätestens im neuen Jahr, sagte er im SZ-Gespräch, wolle er sich nach alternativen Nutzern umschauen.