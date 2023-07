Neuer Defibrillator rund um die Uhr zugänglich

In Oberstadion gibt es nun einen rund um die Uhr zugänglichen Defibrillator. Das im Notfall lebensrettende Gerät hängt im Vorraum der Oberstadioner Zweigstelle der Donau–Iller Bank.

Die Bank stellt nicht nur den Platz für den Defibrillator zur Verfügung, sondern übernimmt auch die Kosten in Höhe von rund 1400 Euro. „Unsere Bank investiert viel in der Region. Und weil wir auch in die Sicherheit der Menschen investieren wollen, haben wir bereits mehrere Defibrillatoren im Bereich unserer Bank finanziert“, sagte Zweistellenleiter Klaus Buck.

„Der DRK–Ortsverein hat eine gute Ersthelfer–Gruppe, die über mehrere Defibrillatoren verfügt. Jetzt gibt es in Oberstadion aber endlich auch ein öffentlich zugängliches Gerät“, sagte Bürgermeister und Vorsitzender des DRK–Ortsvereins Kevin Wiest. Das Gerät stehe an „365 Tagen jeweils 24 Stunden“ zur Verfügung. Der Eingangsbereich der Bank sei videoüberwacht und damit auch der Defibrillator.

Berührungsängste beim Einsatz des Defibrillators seien nicht notwendig, sagte Jürgen Fiderer, Bereitschaftsleiter des Oberstadioner DRK–Ortsvereins. „Das Gerät sagt alle notwendigen Schritt an, leitet exakt durch die Reanimation und löst den Schock, nur wenn er nötig ist, selbständig aus. Man kann nichts falsch machen“, erklärte Fiderer.