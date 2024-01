Oberstadion

Naturkindergarten erhält ein Doppel-Klohäuschen

Oberstadion / Lesedauer: 3 min

Bürgermeister Kevin Wiest zeigt, wo in Kürze der Naturkindergarten entstehen wird. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Die Vorbereitung der Bürgermeisterwahl in Oberstadion sowie der Kommunal- und Europawahl haben am Donnerstagabend auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung im Oberstadioner Rathaus gestanden. Außerdem wurden weitere Beschlüsse zur Einrichtung des Naturkindergartens in Oberstadion gefasst.