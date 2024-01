Narrenbaum in Oberstadion steht

Wenk’l-Fratza und Schlossberg-Hexa haben am Freitagabend vor dem Oberstadioner Haus der Vereine den Narrenbaum aufgestellt und mit närrischem Brimborium neue Narren in ihren Reigen aufgenommen. Zwölf neue Wenk’l-Fratza und zwölf neue Schlossberg-Hexa werden in diesem Jahr mit den Oberstadioner Narren unterwegs sein.

Vor der Narrentaufe führten die Wenk’l-Fratza die Sage vom „Nebelmännle am Federsee“ auf, dessen Abbild die Narren zur Fasnetszeit darstellen. So soll dereinst der Graf von Stadion, in dessen Rolle am Freitag kein Geringerer als Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest schlüpfte, dem Nebelmännle begegnet sein. Nur weil der Graf das „verwunschene Nebelglöckle“ im Federsee versenken ließ, konnte er sein Leben retten und schließlich mit „Gräfin“ Jeanette Rehbein, am Oberstadioner Narrenbaum sogar einen Walzer tanzen.

Den Baum hatten Zunftmitglieder zuvor mit sogenannten Schwalben und mit bloßer Muskelkraft in die Senkrechte gebracht. Im Schein der Fackeln nahm Zunftmeister Frank Schweikert seinen neuen Wenk‘-Fratza den Narrenschwur ab. Die Neunarren mussten geloben sich den Gesetzen der Fasnet zu beugen, sich dem Bann der Fasnet zu unterwerfen, die Bräuche zu schätzen, das Häs mit Stolz zu tragen sowie Narrenrecht und Narrenfreiheit zu wahren.

Außerdem gelobten die „Wenk‘l-Fratza „das hohe Fest der Fasnet, jedem zur Freud und keinem zum Leid, zu feiern“. Neu im Fratzenhäs sind Bastian Rodi, Stefan Kehrle, Fabian Breymaier, Ralf Schlecker, Markus Weiß, Sabrina Schlecker, Fabian Stiehle, Naomi Akhabue, Marius Gairing, Tatjana Neubrand, Rieke Kloos und Theresa Wiget. Auch die neuen Schlossberg-Hexa mussten vor ihrer Zunftmeisterin Sabine Walter ihren Hexenschwur leisten und den Schlossberg-Hexa ihre Treue sowie Gehorsam versprechen. Nach dem obligatorischen Hexentrunk bekamen die Neuhexen ihre Besen überreicht. Zum ersten Mal im Hexenhäs unterwegs sind Melanie Neubrand, Lorena Mohr, Jonas Schosser, Maria und Wolfgang Gulde, Michaela und Andreas Schmid, Annika Bloching, Annika Pusch, Meike Fiderer, Sebastian Huber und Philipp Bailer. Mit kräftigen „Schlossberg-Hexa“- und „Wenk’l-Fratza“-Rufen ging das erste Zeremoniell der diesjährigen Schtäamer Fasnet zuende.