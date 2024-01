Musikverein ehrt verdiente Mitglieder

„Wir nutzen unsere Dreikönigskonzert jedes Jahr, um langjährige und verdiente Musikerinnen und Musiker zu ehren. Das Konzert bietet dafür den würdevollen Rahmen“, sagte Christian Fiderer, Vorsitzender des Musikvereins Lyra Unterstadion, während des Konzerts am Freitagabend in der Mehrzweckhalle in Oberstadion. Anni Hipper und Ludwig Auchter wurden zu Ehrenmitgliedern des Unterstadioner Musikvereins ernannt.

Das habe die Vorstandschaft aufgrund der „überdurchschnittlichen Leistungen und des großen Engagements der beiden Geehrten“ einstimmig entscheiden, sagte der Vorsitzende. „Anni ist die gute Fee unseres Vereins und im Musikerheim“, sagt Fiderer. „Ihr ist es zu verdanken, dass das Heim auch nach 20 Jahren noch wie neu aussieht.“ Außerdem sei sie mitverantwortlich für das gute Essen bei den Festen. Seit mehr als 20 Jahren, so Vorsitzender Fiderer, sei Ludwig Auchter der Fähnrich des Musikvereins. „Er schwingt gekonnt unsere Vereinsfahne und engagiert sich zudem als passives Ausschussmitglied.“

Für den baden-württembergischen Blasmusikverband übernahm Volker Frank, stellvertretender Kreisverbandsdirigent und Leiter der Musikschule Raum Munderkingen, die Ehrungen der langjährigen Musikerinnen und Musiker. „Hier stehen insgesamt 310 Jahre aktive Tätigkeit im Musikverein. Seit Jahren machen sich die Geehrten auf eine musikalische Reise mit ihrem Musikverein und haben sich oft jahrzehntelang in den Dienst dieses wunderschönen Hobbys gestellt“, sagt Frank.

Hubert Aßfalg gehört dem Musikverein Lyra seit 50 Jahren an und spielt die erste Trompete. Beim Dreikönigskonzert wurde er mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbands mit Diamant und Ehrenbrief geehrt.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft bekamen auch Klarinettistin Monika Butz, Saxofonistin Silvia Gottstein und Schlagzeuger Fritz Huber die goldene Ehrennadel samt Diamant und Ehrenbrief. Die goldene Ehrennadel des baden-württembergischen Blasmusikverbands mit Urkunde für 30-jährige Mitgliedschaft wurde verliehen an die Saxofonistin Sonja Kopp und den Tubisten Harald Mayer.

Seit 20 Jahren gehören Fähnrich Ludwig Auchter, die „gute Seele des Vereins“, Anni Hipper, und Tenorhornist Marcel Rapp dem Musikverein an. Dafür wurden sie jetzt mit der silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg ausgezeichnet. Und für zehnjähriges aktives musizieren bekamen die Flötistin Lisa Schänzle und der Schlagzeuger Fabian Schweikert die bronzene Ehrennadel des Blasmusikverbands verliehen. Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Lyra gratulierten den Geehrten mit dem Stück „So schön ist Blasmusik“.