Launige Filme an lauschigen Sommerabenden

(khb) — Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher, rund hundert an jedem der beiden Kinoabende, kamen am Wochenende zum Oberstadioner Open Air–Kino. Bereits zum sechsten Mal hatte Bürgermeister Kevin Wiest gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr, dem DRK, dem Bauhof und weiteren Freiwilligen, seine Sommerkino–Idee in die Tat umgesetzt. Wie immer standen zwei aktuelle Filme auf dem Programm, wie in jedem Kino gab es wieder Popcorn und Getränke und ebenfalls wie in den Vorjahren hatte die Dinnete–Bäckerei Härle aus Oggelsbeuren ihren Backwagen aufgebaut.

Neu war heuer der Ort des Kino–Geschehens. Statt wie bisher bei der Mehrzweckhalle und im vergangenen Jahr wegen des Regenwetters im Bürgersaal, stand die Großbildleinwand im Kirchhof, also eingerahmt von Krippenmuseum, Kirche, Pfarrhaus und Kindergarten. „Die idyllische Lage, mitten im Dorf und zwischen den historischen Gebäuden, wurde von den Kinobesuchern sehr gelobt und die beiden lauen Sommerabende waren perfekt für einen tollen Open Air–Kinobesuch“, sagte Bürgermeister Wiest. „Wenn Ihnen die Filme nicht gefallen, beschweren sie sich bei mir, denn auch in diesem Jahr habe ich die beiden Streifen selbst ausgesucht“, sagte der Schultes schmunzelnd.

So stand am Freitagabend die deutsche Komödie „Einfach mal was anderes“ auf dem Programm. In knapp zwei Stunden erlebten die Kinogäste, wie Karla, gespielt von Karoline Herfurth, auf der Suche nach ihrem Traummann ist, aber missglückte Dates gründlich satt hat. Und weil ihr biologische Uhr tickt, entscheidet sie sich gegen ihre exzentrische Familie, durch eine künstliche Befruchtung, ganz unabhängig von einem Partner, schwanger zu werden. Mitten in Karlas Pläne und das schwierige Verhältnis zur Familie platzt Ole, gespielt von Aaron Altaras. Der stellt Karlas leben komplett auf den Kopf. Es beginnt eine Wirbelwindromamze, aber Ole ist deutlich jünger als Karla.

Weiter ging das Oberstadioner Kino–Open Air am Samstag mit der ebenfalls deutschen Komödie „Der Nachname“. Der Vorgänger–Streifen „Der Vorname“ flimmerte bereits vor einigen Jahren über die Oberstadioner Open Air–Leinwand.

Während sich im ersten Teil um den Vornamen „Adolf“ gestritten wurde, trafen sich die Böttchers jetzt auf Lanzarote, um von Mama Dorothea, gespielt von Iris Berben, zu erfahren, dass sie den jüngeren René geheiratet hat, künftig König heißen wird und plant mit ihm durch eine Leihmutter ein Kind zu bekommen. Schlagfertige Dialoge und eine streitfreudige Familie ließen das filmische Familientreffen schnell ausarten und zu einem verbalen Familien–Wortgefecht vor der Kulisse Lanzarotes ausarten.

Über die Filmauswahl beschwert hatte sich bei Bürgermeister Wiest wohl niemand. „Wir haben zwei tolle Kinoabende, vor der schönen Kulisse unseres Kirchplatzes und mit zwei echt guten Filmen erlebt“, zog der Bürgermeister am Samstagabend erste Open Air–Kinobilanz.