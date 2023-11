Kunden aus Oberstadion gewinnen beim VR-GewinnSparen der Donau-Iller Bank

Beim VR-SommerGewinnspiel verloste die Donau-Iller Bank über ihre Social Media Kanäle fünf Gewinne von 200 Euro an einen Verein oder eine soziale Einrichtung in der Region. Zusätzlich hatten die Teilnehmer die Chance auf viele weitere attraktive Preise, teilrt die Bank mit. Zwei Kunden aus Oberstadion hatten gleich doppeltes Glück: Simon Rueß durfte sich über eine Spende in Höhe von 200 Euro für die Freiwillige Feuerwehr Oberstadion und einen 1000 Euro Reisegutschein für sich freuen. Kerstin Zahn gewann ebenfalls eine 200 Euro Spende für den Reitverein Moosbeuren und den Hauptgewinn, einen 5000-Euro-Traumreise-Gutschein. Bei der Übergabe der Reisegutscheine gratulierte Prokurist und Vertriebsleiter Thomas Freudenreich den glücklichen Gewinnern (Foto: Donau-Iller Bank).