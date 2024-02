Jubiläumsumzug in Oberstadion

Es ist bereits 30 Jahre her, dass in Oberstadion der Narrenverein Schloßberg-Hexa gegründet wurden. Inzwischen ist der Verein auf 145 aktive Hexen und rund 65 Nachwuchshexen, also Kinder, angewachsen, ist Mitglied im „Verband Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine VAN“ und hat jede Menge befreundeter Narren zum Jubiläumumzug nach Oberstadion eingeladen. Los geht das närrische Spektakel am Freitag, 9. Februar, um 16 Uhr.

Dann werden Narren und närrische Musikanten in 37 Gruppen durch die Winkelgemeinde ziehen. Angeführt wird der närrische Gaudiwurm vom Unterstadioner Musikverein „Lyra“, von den gastgebenden Schloßberg-Hexa, den Kindern aus dem Oberstadioner Kindergarten St. Josef und der Nachbarzunft der Wenk’l-Fratza. Zahlreiche Narren aus den Zünften der VG Munderkingen werden nach Oberstadion kommen, um den Schloßberg-Hexen zu ihrem Jubiläm zu gratulieren.

Mit dabei sind Gausweiber aus Unterstadion, Dura-Hexa und Fetzasprenger aus Emerkingen, Schnegga und Wolfsdal-Bära aus Lauterach, Schopfboale und Altlacha-Hexa aus Untermarchtal, Spittlnarren aus Munderkingen sowie Babeles-Buaba, Molochen und Mittelhofer Burgweibla aus Rottenacker. Narren aus der Narrenregion rund um Ehingen werden genauso beim Jubiläumsumzug der Schloßberg-Hexa zu sehen sein, wie Narrenzünfte, die wie die Oberstadioner Hexen der VAN angehören.

Bereits um 11.30 Uhr am Vormittag treffen sich die Obernarren in der Mehrzweckhalle zum Zunftmeisterempfang und wenn der bunte Gaudiwurm am Publikum vorbeigezogen ist, ist der Narrentag im Winkel noch lange nicht vorbei. Dann wird im Narrenzelt und in der Halle das Jubiläum der Schloßberg-Hexa mit einer Narrenparty ausgiebig gefeiert.

Alle Infos zum Jubiläumsumzug der Schlossberg-Hexa am 9. Februar ab 16 Uhr in Oberstadion sind zu finden unter www.schlossberg-hexa.de