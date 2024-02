Jasmin Schirmer ist neue Konrektorin der Christoph-von-Schmid-Schule.

Im Rahmen einer Feierstunde in der Schulaula ist Jasmin Schirmer zur Konrektorin der Oberstadioner Christoph-von-Schmid-Schule ernannt. Rektor Tobias Tress überreichte ihr die Ernennungsurkunde des staatlichen Schulamts in Biberach und betonte, er sei froh, dass Jasmin Schirmer sich auf die neu ausgeschriebene Stelle beworben habe und angenommen wurde.

Die neue Konrektorin sei engagiert, voller Tatendrang, übernehme vielfältige Aufgaben in vielen Bereichen über den Unterricht hinaus und erledige bereits jetzt „gewisse Aufgaben der Schulleitung“, so der Rektor. Tobias Tress könne sich keine bessere Unterstützung wünschen, sagte Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest und lobte: „Das gesamte Team der Christoph-von-Schmid-Schule sucht echt seinesgleichen und ist etwas ganz Besonderes.“ Der Bürgermeister gratulierte mit Blumen, einem Buch und Schokolade. Die Grundschülerinnen und Grundschüler gratulierten mit einem Song von Andreas Kuranyi, wünschten der neuen Konrektorin Mut, Spaß, Willenskraft sowie Zeit für die Familie und sangen im Lied „Ich wünsch Dir“ von Sarah Connor: „Ich wünsch Dir keine Angst und ein dickes Fell“. Nach der Feierstunde überreichte das Lehrerkollegium der neuen Konrektorin eine Müsli-Bar für ihr neues Büro im Schulgebäude.

Jasmin Schirmer begann im Februar 2019 ihre Referendarszeit an der Oberstadioner Grundschule, schloss das Referendariat als Jahrgangsbeste mit der Note 1,0 ab und seit vier Jahren als Lehrerin an der Christoph-von-Schmid-Schule tätig. „Es ist enorm, was sie in dieser Zeit alles geleistet hat. Sie macht tollen Unterricht und sehr gute Klassenführung“, lobte Rektor Tress, „momentan ist sie Klassenlehrerin der Klasse 2a und das bleibt sie auch weiterhin“.

Um eine Konrektorenstelle zu bekommen, müssen an einer Schule über drei Jahr zwischen 100 und 180 Schülerinnen und Schüller unterrichtet werden, erklärte der Schulleiter am Rand der Feierstunde. „Das war jetzt der Fall, so dass im Juli 2023 die Stelle ausgeschrieben wurde und Jasmin Schirmer im Dezember ihre Prüfung zur Konrektorin mit Bravour ablegen konnte“, so Tress.

Momentan werden an der Christoph-von-Schmid-Schule 116 Kinder unterrichtet. Neben Rektor Tress sind an der Oberstadioner Schule acht Lehrerinnen, darunter Konrektorin Schirmer, eine Referendarin, zwei Bufdis und eine pädagogische Fachkraft beschäftigt.