Infoabend zu Gesetzen, Steuern und Versicherungen

Rund 60 Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Vereinen aus Oberstadion, den VG-Gemeinden, aus dem Altkreis Ehingen und dem Kreis Biberach sind am Donnerstagabend in den Oberstadioner Bürgersaal gekommen. Dorthin hatte Bürgermeister Kevin Wiest einen Rechtsanwalt, einen Steuerberater und einen Versicherungsfachmann eingeladen, um den Verantwortlichen der Vereine alle Fragen rund um Steuern, Gesetze und Versicherungen zu beantworten.

„Ich wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder aus den Vereinen heraus vor allem nach der Haftung im Schadenfall gefragt“, betonte der Bürgermeister, „deshalb wollen wir den Vereinen jetzt detaillierte und fundierte Informationen geben.“ So sprach Steuerberater Jürgen Reichert, Experte für Steuern in Vereinen aus Au am Rhein, über Gemeinnützigkeit, über Ertrags- und Umsatzsteuer und den Fall, dass ein Verein auch Arbeitgeber ist. Angesichts teils hoher Umsätze etwa bei Vereinsfesten sei es unbedingt nötig, dass sich der Verein „in einem sauberen rechtlichen Rahmen“ bewegt, so der Steuerberater.

Auf die Frage, wann ein Verein gemeinnützig sei, zitierte Reichert den Paragrafen 57 der Abgabenordnung. Demnach ist ein Verein gemeinnützig, wenn er „unmittelbar und selbstlos“ die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecke verfolgt. „Der Vorsitzende haftet nicht grundsätzlich mit seinem Privatvermögen“, war die zentrale Aussage von Alexander Otterbach aus Freiburg, Rechtsanwalt und Fachmann für Vereinsrecht. Detailliert erläuterte der Anwalt die Rechte und Pflichten des Vorstands und sprach ausführlich über Haftungsfragen. Außerdem berichtete der Rechtsanwalt auch über die Vorgehensweise, wenn eine Vereinssatzung rechtskonform geändert werden muss.

Von der WGV-Versicherung war Joachim Kohls nach Oberstadion gekommen. Er erklärte, wie sich die Risiken vermindern lassen. Eine Vereinshaftpflicht sei ein Muss für jeden Verein, so der Experte, oft hilfreich seien eine Unfallversicherung und ein Rechtschutz. Die Anmietung eines Toiletten- oder Kühlwagens durch einen Verein führte Kohl als Beispiel an. „Im Kleingedruckten ist da die Haftung durch die Kfz-Versicherung bei Nutzung durch Vereine oft ausgeschlossen. Weil es sich aber um ein Fahrzeug handelt, zahlt auch die Vereinshaftpflicht nicht“, erklärte der WGV-Experte und nannte den Abschluss einer Vereins-Sachversicherung als mögliche Abhilfe. Und wenn zum Auf- oder Abbau eines Festzelts private Fahrzeuge, etwa Traktoren, eingesetzt werden, sollte eine „subsidiäre Kfz-Versicherung“ abgeschlossen werden, riet Kohls.

Oberstadion hat zum Schutz seiner Vereine eine „pauschale Haftpflicht- und Unfallversicherung“ abgeschlossen. Sie hafte, wenn die Veranstaltung in Räumen der Gemeinde stattfinden oder der Bürgermeister Schirmherr sei. „Zumindest sollte der Bürgermeister die ausdrückliche Zusage zur Veranstaltung gegeben haben“, erklärte Joachim Kohls. „Durch die Vorträge und die inzwischen übersandten Unterlagen hat jeder Vereinsvorsitzende jetzt nicht nur detaillierte Unterlagen zu all den Fragen, sondern mit den Fachleuten auch kompetente Ansprechpartner, wenn sich weitere offene Fragen ergeben“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest am Schluss der fast vierstündigen Veranstaltung.