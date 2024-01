Eine knappe Niederlage mit Gerichtsurteil in Laupheim, ein unfreiwilliges Erfolgserlebnis in Schelklingen und nun die Wahl in der eigenen Gemeinde vor der Brust: Hinter und vor Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion, liegen aufregende Wahl-Zeiten. Im Interview erklärt er, wie er heute über Laupheim und Schelklingen denkt, was er in Oberstadion vor und andernorts nicht vor hat und warum er in Sachen Kreistag eine überraschende Entscheidung getroffen hat.

Herr Wiest, vor knapp zwei Jahren wären Sie um ein Haar Oberbürgermeister einer Großen Kreisstadt geworden. Wie sehr grämt Sie die hauchdünne Wahlniederlage vom April 2022 in Laupheim mit allen Begleitumständen heute noch?

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, mit mir selber und der Frage: Wie gehe ich mit solchen Dingen wie in Laupheim um? „Der Weg ist das Ziel“ lautet mein Motto und ich habe im Laupheimer Wahlkampf unheimlich viel gelernt. Ich durfte meinen Horizont erweitern und sehe manches Themen heute ein Stück weit mit anderen Augen.

Das Ergebnis in Laupheim ist für mich in Ordnung. Kevin Wiest

Zum Beispiel?

Das Thema Spielplätze. In Laupheim hatte mich während des Wahlkampfes jemand darauf angesprochen und gesagt: Denken Sie auch an Geräte für die kleinsten Kinder. Das hatte ich nicht im Blick und das haben wir auch in Oberstadion nicht. Hier sind wir grad dabei, die Spielplätze zu richten und ich werde darauf achten, dass wir auch die Kleinsten berücksichtigen.

Dennoch: Schlappe sieben Stimmen fehlten zum Posten eines Oberbürgermeisters. Das ist abgehakt?

In Wimbledon steht überm Spielereingang zum Center Court der Spruch: „Wenn du mit Sieg und Niederlage umgehen kannst, dann sei willkommen.“ Das Ergebnis in Laupheim ist für mich in Ordnung.

Manche interpretierten Ihren Gang vors Gericht aber so, dass Sie mit Niederlagen nicht umgehen können.

Man sollte da nur mitreden, wenn man selber in so einer Situation steckt. Meine Anwälte hatten mir geraten, weiterzuklagen. Ich hab das auch aus Verantwortung meinen Wählern gegenüber getan. Wir haben nachgewiesen, dass eine Stimme in Obersulmetingen nicht ausgezählt wurde und ich habe auch heute noch das Gefühl, dass weitere Dinge nicht stimmten.

Aber hätte ich weitergemacht, hätte sich das noch lange hingezogen und das wäre gegenüber der Gesamtstadt nicht richtig gewesen. Am Ende wollte das Verwaltungsgericht einfach keine OB-Wahl kippen. Man kann das mit dem Videobeweis im Fußball vergleichen: Beim Sport ist das in Ordnung, aber hier sagte das Gericht: Nein, wir prüfen nicht nach. Aber ich habe relativ schnell meinen Frieden damit geschlossen, auch weil es in Oberstadion ja nahtlos weitergegangen ist.

Vor einem halben Jahr gerieten sie bei einer weiteren Bürgermeisterwahl in die Schlagzeilen: In Schelklingen knöpften sie Amtsinhaber Ulrich Ruckh satte 25 Prozent der Stimmen ab, obwohl Sie offiziell gar nicht angetreten und nur durch ein anonymes Video ins Spiel gebracht worden sind. Wie gehen Sie damit heute um?

Gar nicht. Ich hatte im Vorfeld zweimal gesagt, dass ich mich nicht bewerbe. Und das habe ich auch nicht gemacht. Dass trotzdem so viele Leute extra meinen Namen in die freie Zeile geschrieben haben - ein X genügte ja nicht - ist natürlich schon bemerkenswert.

Wer steckte hinter dem Video?

Ich weiß es nicht. Ich habe mich bis heute nicht damit beschäftigt und möchte mich auch nicht weiter dazu äußern. Nur so viel: Wenn ich Wahlkampf mache, dann richtig. Außerdem möchte ich gar nicht weg aus Oberstadion. Vielmehr habe ich einen ganz klaren Weg, den ich verfolge.

Und der führt wohin?

Erstmal aus dem Kreistag. Ich werde bei den Kommunalwahlen im Juni nicht mehr kandidieren. Die letzten fünf Jahre in dem Gremium waren toll, geprägt von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit netten Leuten. Dass ich ausscheide, hat mehrere Gründe. Ich habe in den vergangenen Jahren erfahren, dass ein Bürgermeister immer wieder auch Krisenmanager ist. Und da kommt in Zukunft immer mehr auf uns zu.

Natürlich habe ich ein gutes Rathausteam, das vieles abfängt, aber auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Limit. Deshalb ist es wichtig für mich, zu schauen, dass ich - wie es bei der Polizei heißt - „vor die Lage komme“. Also vorausschauend handle. Ich hatte in der Vergangenheit zu wenig Zeit für meine Lebensgefährtin, meine Familie, meine Freunde und auch für mich. Das soll sich ändern. Langfristig funktioniert man als Bürgermeister nur, wenn man ein funktionierendes Privatleben hat.

Und warum opfern Sie gerade Ihr Kreistagsmandat?

In irgendeinem Bereich muss ich ja Zeit gewinnen. Ich möchte keine Abstriche machen im Rathaus und in meinem Privatleben, also bleibt nur der Kreistag. Wobei ich mich im Vorfeld vergewissert habe, dass es genügend Bewerber für die CDU-Liste geben wird.

Wahrscheinlich hat mir die Laupheimer Geschichte heute sogar den Druck genommen. Kevin Wiest

Eine Kommune profitiert oft von der Möglichkeit ihres Bürgermeisters, im Kreistag wichtige Dinge mitentscheiden zu können. Was sagen Ihre Gemeinderäte zu dem Entschluss?

Die Räte wissen es. Und die Frage ist ja: Was bringt meiner Gemeinde am meisten? Die Antwort: Wenn ich mich zu hundert Prozent auf die Gemeinde konzentriere. Sonst leidet das eine oder andere. Wobei ich nicht falsch verstanden werden möchte: Ich fühle mich nicht überlastet, sondern ich habe einfach zu wenig Zeit für mein privates Umfeld und für mich. Das braucht man als Ausgleich.

Das heißt: Bei der Bürgermeisterwahl im Sommer in Oberstadion werden Sie definitiv wieder antreten?

Natürlich. Ich fühle mich angekommen. In den vergangenen Jahren habe ich eine innere Entspanntheit, Ruhe und Zufriedenheit bekommen. Ich finde mein Leben, wie es gerade läuft, super.

Man kann es sich kaum vorstellen, dass Sie nach der hauchdünn gescheiterten OB-Bewerbung keinen anderen nächsten Step planen - auch nicht 2026 nach Ehingen, falls der dann 64-jährige Alexander Baumann nicht mehr antritt? Vielerorts wird darüber spekuliert, allerdings wäre dann Ihr Abschied aus dem Kreistag eher kontraproduktiv.

Tatsächlich habe ich mich mit dem Thema Ehingen nicht beschäftigt. Aber auch sonst habe ich in dieser Hinsicht nichts vor. Wahrscheinlich hat mir die Laupheimer Geschichte heute sogar den Druck genommen. Ich hatte mir Laupheim ja auch nicht ausgesucht. Man ist damals auf mich zugekommen. Vielleicht war ich vor zwei Jahren noch der junge und wilde Kevin Wiest, der sich davon begeistern hat lassen.

Empfohlene Artikel Amtsinhaber positioniert sich Bürgermeisterwahl in Oberstadion: Das plant Kevin Wiest q Oberstadion

Und was begeistert Sie in Oberstadion?

Ich weiß, was ich hier habe: Wir sind in der Verwaltung sehr weit, ich habe ein tolles Team mit insgesamt 41 Mitarbeitenden und einer Fluktuation bei nahezu null. Wir haben samstags geöffnet, eine gefragte Gemeinde-App, ein funktionierendes Ehrenamt, eine engagierte Jugend im Ort. Es gibt so vieles, was gut läuft. Das Jahr ist schon bis November durchgeplant. Ich gehe morgens lachend ins Rathaus. Es macht richtig Spaß. Ich wäre ja nicht mehr zu retten, wenn ich mit irgendwelchen Wechselabsichten meine Zufriedenheit aufs Spiel setzen würde.

Sie werden im Mai 45 Jahre alt. Da kann man auch in acht Jahren beruflich noch was Neues wagen?

Das ist eine ganz andere Geschichte. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich mache mir Gedanken über den Waldkindergarten in Oberstadion, über den Breitbandausbau und andere Themen, die wir angestoßen haben.

Da wären?

Der größte Brocken ist die Haushaltskonsolidierung. Beim Kindergarten ist weniger der Bau als das Personal das Problem. Beim Breitband haben wir 20 Prozent der Häuser noch nicht angeschlossen. In der Schule gilt ab 2026 die verpflichtende Ganztagsbetreuung - ein Riesenthema. Erneuerbare Energien: Wollen und können wir ein Nahwärmenetz bauen?

Wir brauchen ein neues Feuerwehrfahrzeug, das knapp 700.000 Euro kostet. Wir brauchen einen Bauhof, ein neues Gewerbegebiet, an dem wir aktuell dran sind, und mittelfristig auch ein neues Baugebiet. Der Hochwasserschutz, der bei uns eher ein Starkregenschutz ist, bleibt ein Dauerthema. Hinzu kommen stets neue Aufgaben, die uns die Bürokratie beschert. Das alles gilt es abzuarbeiten. Step by step.