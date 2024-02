Herman Rueß wird für „treu geleistete Arbeit“ geehrt

„Wir haben heute einen ganz besonderen Gast“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Rathaus von Oberstadion und begrüßte Herman Rueß. „Er arbeitet seit 25 Jahren für die Gemeinde und kümmert sich um den Spielplatz in Mundeldingen, als ob es sein eigener wäre“, so Wiest.

Rueß entlaste damit den Bauhof, bringe seine eigene Gerätschaft ein und erledige alle Arbeiten nicht nur zuverlässig, sondern melde auch regelmäßig den Zustand des Spielplatzes, sagte der Bürgermeister. Für seine „treu geleistete Arbeit“ überreichte Wiest Rueß eine Dankurkunde und einen Gemeinde-Gutschein.

„In diesem Jahr warten vier Wahlen auf die Oberstadioner Bürger“, sagte Kevin Wiest und nannte die Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl am 9. Juni sowie die Wahl des Bürgermeisters am 14. Juli. „Es gibt schon einen Bürgermeister-Kandidaten - mich“, sagte Wiest. Zur Bürgermeisterwahl wird es in Oberstadion und den Teilorten die drei Wahlbezirke Oberstadion, Moosbeuren und Hundersingen geben. Gewählt wird im Oberstadioner Bürgersaal sowie in den Rathäusern von Moosbeuren und Hundersingen. Das wurde am Donnerstag festgelegt zudem wurden die jeweiligen Wahlvorstände bestellt.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat zur Kommunal- und Europawahl, dass Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die zwei Tage während der Wahl mitarbeiten, also am Sonntag und bei der Auszählung am Montag, 100 Euro bekommen, dass die Wahlvorsitzenden auch 100 Euro bekommen und dass für einen eintägigen Einsatz 80 Euro gezahlt werden. „Außerdem wird jeder Wahlhelfer einen Gemeindegutschein in Höhe von zehn Euro bekommen“, so Bürgermeister Wiest. Weil in der „Reihenfolge Europa. Kreis, Gemeinde“ ausgezählt werden müsse, werde die Wahl der Gemeinderäte wohl erst am Montag gezählt“, sagte der Bürgermeister.

An drei Stellen in der Gesamtgemeinde ist der Straßenbelag besonders schlecht. Hier soll durch die Firma Beller aus Herbertingen, die auch die barrierefreien Bushalte in Oberstadion bauen wird, jetzt Abhilfe geschaffen werden. So wird der Asphalt in der Altheimerstraße in Moosbeuren auf einem Teilstück von 130 Metern saniert. Dafür fallen Kosten in Höhe von 16.626 Euro an. In Rettighofen wird ein rund 140 Meter langes Straßenstück für 13.093 Euro saniert und in Oberstadion soll ein Teilstück des Stehbachwegs ebenfalls saniert werden. Hier sollen 21.251 Euro investiert werden. „Diese Maßnahmen sind nicht für die Ewigkeit, sondern werden rund zehn bis zwölf Jahre halten“, sagte der Bürgermeister. Ein Komplettsanierung im Stehbachweg würde, so das Bad Saulgauer Ingenieurbüro Schranz, knapp 200.000 Euro kosten. „Diese Geld haben wir für die kleinen Straßenstücke einfach nicht“, so Wiest.

Der geplante Naturkindergarten nimmt weitere Formen an. Die Jurte sie gekauft und werde im Mai geliefert, auch der Zaun und WC-Häuschen seien gekauft, Möbel und Bepflanzung sei bestellt, berichtete der Bürgermeister weiter. „Außerdem haben wir für die Kindergartenleitung bereits fünf Bewerbungen“, so Wiest. Am Donnerstag legte der Gemeinderat „einige grundsätzliche Dinge für den Naturkindergarten“ fest. Der Oberstadioner Naturkindergarten wird, wie die „Bärenband“, täglich von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr, also sieben Stunden, geöffnet sein. Bei 35 Wochenstunden werden sich die Eltern mit 221 Euro bei einem Kind, mit 171 Euro für das zweite Kind, 116 Euro für das dritte Kind und 39 Euro für das vierte Kind, beteiligen müssen. „Die Elternbeiträge entsprechen denen des katholischen Kindergartens, der ja 34 Wochenstunden anbietet“, so Wiest. „Der rechnerische Personalbedarf liegt bei 35 Wochenstunden bei 2,64 Personen“, erklärte der Bürgermeister. Um später ein „rollierendes System“ zu haben, ist geplant zunächst sieben Kinder im Alter von drei Jahren und je vier Kinder im Alter von vier und fünf Jahren im Naturkindergarten aufzunehmen. Über „gerechte Auswahlkriterien für die Vergabe der 20 Plätze im Naturkindergarten“ soll in der nächsten Sitzung gesprochen werden.

Am Schluss der Sitzung gab Bürgermeister Kevin Wiest bekannt, dass im vergangenen Jahr in den Gebäuden der Gemeinde Stromkosten in Höhe von 11.199 Euro entstanden sind, für die Straßenbeleuchtung fielen 7508 Euro an. „Die Kosten halten sich mit dem Jahr 2022 die Waage“, so der Bürgermeister.