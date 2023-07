Grundschule spendet 7000 Euro an Kinderhospiz

Unter dem Motto „Wir bewegen was“ haben die Oberstadioner Christoph–von–Schmid–Schule, deren Förderverein und der Sportverein Unterstadion im Juni einen Sponsorenlauf organisiert. Die meisten der 89 Läuferinnen und Läufer waren Schulkinder, aber auch Eltern und Großeltern waren unterwegs.

„Die jüngste Läuferin war drei Jahre, der älteste Läufer 70 Jahre alt“, sagte Tobias Tress, Rektor der Oberstadioner Grundschule. Unter den Läufern war auch der Deutsche U18–Meister im Diskuswurf, der 16–jährige Kelson de Carvalho, der in Hechingen wohnt.

Bei dem Lauf kamen insgesamt 7000 Euro zusammen. Die Summe spendete die Schule an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. „Das Kinderhospiz ist auf Spenden angewiesen und unsere Kinder waren beim Sponsorenlauf besonders motiviert, weil es um die gute Sache ging und weil für die schwerkranken Kindern gelaufen wurde“, sagte Rektor Tress.

In der vergangenen Woche waren er und weitere Vertreter der Schule vor Ort und übergaben den Spendenscheck an Martina Wersick und Brigitte Waltel–Jensen vom Hospiz. In Bad Grönenbach würden jedes Jahr rund 500 Familien betreut. „Dort wird eine ganz tolle Betreuung auch für Geschwisterkinder und für die Eltern geboten“, sagte Tress.

Neben dem Sponsorenlauf berichtet der Rektor von einem weiteren sportlichen Höhepunkt an seiner Schule. Im Rahmen des Landesprogramms „Lernen mit Rückenwind“ hat Jasmin Schirmer, Lehrerin an der Christoph–von–Schmid–Schule und selbst einstiege Fußballerin, bis zu 25 Schülerinnen in der „Mädchen–Fußball AG“ trainiert und das Mädchen–Fußballteam der Schule zu „Jugend trainiert für Olympia“ angemeldet.

Über Wettkämpfe auf Kreis– und Bezirksebene qualifizierten sich die jungen Fußballerinnen für das baden–württembergische Landesfinale in Sinsheim. „Wir sind mit den Eltern im Fan–Bus von Oberstadion nach Sinsheim gefahren, um unser Team zu unterstützen“, erzählte der Rektor. „Ein toller Erfolg das es unser Team bis ins Landesfinale geschafft hat.“

Als Belohnung für die Fußballerinnen und den Sponsorenlauf, aber auch für das Engagement aller Schülerinnen und Schüler beim Schulfest zum 33–jährigen Bestehen der Oberstadioner Christoph–von–Schmid–Schule war die Schule mit vielen Schülerinnen und Schülern ins Ehinger Central–Center Kino eingeladen.

„Für alle ein toller Nachmittag, weil der Kinosaal unserer Schule allein gehört hat“, sagte Rektor Tress. Auf der Leinwand flimmerte die „Schule der magischen Tiere 2“, ausgesucht vom Rektor. Der Oberstadioner Grundschulverband zahlte die Eintritte der jungen Kinogänger, der Förderverein der Schule stiftete Getränke und, wie es sich für einen gelungenen Kinobesuch gehört, spendierte das Ehinger Kino jedem Kind eine Tüte Popcorn. „Eine Superaktion, die alle Kinderaugen zum Leuchten gebracht hat“, sagte Tress.