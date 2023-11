Erster Neubürgerempfang in Oberstadion

Die Idee, neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger in Oberstadion zu begrüßen und ihnen die wichtigsten Informationen zum Start in der Winkelgemeinde zu geben, hatte Bürgermeister Kevin Wiest bereits im Jahr 2019. Dann machte Corona dem Schultes aber einen Strich durch die Planungen, sodass der erste Neubürgerempfang in Oberstadion erst jetzt am Dienstagabend stattfand.

In den vergangenen Jahren seien rund 100 neue Bürgerinnen und Bürger nach Oberstadion gezogen, sagte Kevin Wiest am Dienstag. Im vergangenen Jahr wurden rund 30 Neubürgerinnen und -bürger registriert. Von ihnen kamen acht ins Rathaus, um sich von Bürgermeister Wiest die Gemeinde vorstellen zu lassen. Sie alle wohnen seit wenigen Monaten in Oberstadion und betonten, dass sie sich hier sehr wohlfühlen. „Es ist unser Anliegen, dass Neubürgerinnen und -bürger hier schnell integriert werden, sich schnell wohlfühlen, sich in Vereinen engagieren und so schnell zu einem Teil unserer Gemeinde werden“, sagte der Bürgermeister.

Ausführlich stellte Kevin Wiest die Vereine im Winkel und die Oberstadioner Veranstaltungen vom Winkelferienprogramm bis zum Weihnachtsmarkt vor. „Wir sind stolz in Oberstadion eine gute Infrastruktur zu haben“, sagte der Bürgermeister und nannte Grundschule, Kindergarten, Kinderkrippe, Banken, Lokale und den Einzelhandel als Bespiele.

Für jeden Gast hatte Wiest eine Begrüßungsmappe zusammengestellt, in der ein QR-Code für die Gemeinde-App, ein Ortsplan, ein Flyer des Krippenmuseum und die neueste Ausgabe des Oberstadioner Amtsblatt zu finden war. Zur Gemeinde-App sagte Wiest, dass hier stets alle aktuellen Informationen zu finden seien. „Das ist neben dem Amtsblatt die wichtigste Informationsquelle der Gemeinde“, so Wiest.

Jedem Neubürger schenkte der Bürgermeister zudem einen „Oberstadioner Fünf Euro-Einkaufsgutschein“ samt einer Liste, wo die Gutscheine im Dorf einlösbar sind. Darüber hinaus betonte Wiest, dass das Oberstadioner Rathaus einmal im Monat samstags geöffnet sei. „So können wir verhindern, dass Berufstätige extra Urlaub nehmen müssen, um ihre Erledigungen auf dem Rathaus zu machen“, sagte der Bürgermeister.

Mit dem Blick in die Zukunft nannte Wiest die geplante Eröffnung des Naturkindergartens, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern und den geplanten Einsatz von weiteren Solarleuchten im Gemeindegebiet. „Besuchen Sie am 25. November unseren Weihnachtsmarkt, das ist eine gute Gelegenheit, um mit den Oberstadioner Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu kommen“, forderte der Bürgermeister die Neubürgerinnen und -bürger auf. Zum Schluss fasste Kevin Wiest seien Vorstellung der Gemeinde zusammen: „Oberstadion hat einen ländlichen Charme, aber gleichzeitig eine tolle Infrastruktur zu bieten.“