Eier soweit das Auge reicht

Etwa zehn Künstler aus der Gemeinde Oberstadion und Hans-Jürgen Knupfer aus Munderkingen zeigen von Sonntag, 24. März, bis Sonntag, 14. April, ihre handbemalten, gefrästen oder bestickten Werke vom Wachtel- bis zum Straußenei im Krippenmuseum.

Laut Ankündigung der Gemeinde sind hier die schönsten und kunstvollsten Exemplare der heimischen Eier-Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Die Sammlung ist seit 2008 stetig angewachsen und bietet mittlerweile ein breites Spektrum mit gefrästen und bestickten Eiern, Jahreszeiten-, Blumen- und Märchenmotiven, Elfen und christlichen Symbolen, in allen Größen und allen Techniken der Bemalung und Verzierung.

Eine Besonderheit ist ein großes Kreuz mit 42 Heiligen auf Gänseeiern. Auf Straußen-Eiern wird in kleinem Format der Kreuzweg dargestellt, wie er nebenan in der St.-Martinus-Kirche zu sehen ist. Mit viel Arbeit, Liebe und Begeisterung pflegen die Menschen aus Oberstadion und seinen Teilorten diesen Brauch, der bei den Besuchern viel Bewunderung findet, heißt es in der Mitteilung.

Die Öffnungszeiten im Krippenmuseum Oberstadion sind

Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage von 11 bis 17 Uhr

Für Kinder bis 12 Jahren ist der Eintritt frei, ansonsten kostet es pro Person sechs Euro.