Ei, Ei, Ei - auf geht’s auf den Ostereierweg

Am Palmsonntag, also am 24. März, wird um 10.30 Uhr, mit der Segnung der Palmen, der zweite Oberstadioner Ostereierweg im Pfarrhof eröffnet. Wie im vergangenen Jahr wird der Weg die Besucherinnen und Besucher vom Rathaus zum Krippenmuseum führen. Und wie immer warten unterwegs mehrere Tausend kunstvoll bemalte Eier an mehreren Bögen, Kronen und Skulpturen. „Wir zeigen in diesem Jahr acht neue Palmen und eine neue Krone, die dekorativ auf einem alten Schlitten steht“, sagt Monika Traub, Kulturbeauftragte der Gemeinde Oberstadion. Am Bürgersaal sind auch in diesem Jahr die Bilder der Kreuzigung oder der Auferstehung zu sehen, die aus vielen bemalten Wachteleiern gemacht sind.

Auf dem Weg zum Krippenmuseum warten an rund 35 Stationen viele bunte Ostereier, am Pfarrhof werden die Besucherinnen und Besucher von einem „Torbogen“ begrüßt. Hier kann eine Weltkugel, deren Länder mit Eiern aufgesteckt wurden, bewundert werden und neben dem Eingang zu Museum warten Lamm, Huhn und Hahn, aus vielen Wachteleiern gesteckt.

„Der Osterweg ist jederzeit frei zugänglich“, sagt Oberstadions Bürgermeister Kevin Wiest und betont: „Auch in diesem Jahr fällt der Osterbrunnen nicht aus, die vielen bunten Eier werden aber wieder in einer anderen Form gezeigt“.

Weil Helferinnen und Helfer fehlen, habe man mit dem Ostereierweg einen neuen Weg eingeschlagen. So könne die Tradition aufrechterhalten und trotzdem etwas Neues auf den Weg gebracht werden, sagt der Bürgermeister.

Am Ende des Ostereierwegs wartet im Krippenmuseum die Ostereier-Ausstellung auf die Besucher. Dort sind rund 300 kunstvoll bemalte, gefräste oder bestickte Eier von Straußen, Nandus, Gänsen, Enten, Wachteln und natürlich Hühnern zu sehen. Für Kinder sind bemalte Eier mit Waldtieren, Elfen oder Märchen ausgestellt und für Erwachsene gibt es unter anderem einen auf Straußeneier gemalten Kreuzweg.

Auch der Munderkinger Künstler Hans-Jürgen Knupfer zeigt einige seiner Werke unter dem Motto „Ei und Kunst“ in der Oberstadioner Ausstellung. Ostereierweg und Ostereierausstellung können bis zum 14. April besucht werden. Die Ostereierausstellung ist montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Führungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich und am Ostermontag wird der Osterhase auf dem Ostereierweg unterwegs sein“, sagt die Oberstadioner Kulturbeauftragte.