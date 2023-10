Das Einmaleins des Umgangs mit Telefonbetrügern

Auf Einladung der Gemeinde Oberstadion hat Polizeioberkommissar Reiner Schneider vom Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch im DRK-Heim vor rund zwei Dutzend Interessierten gezeigt, wie Betrüger vor nichts zurückschrecken, um an Geld zu kommen.

Seit über zwei Jahren ist Reiner Schneider beim Polizeipräsidium Ulm für die Prävention zuständig. Anhand von Telefonbetrug und Betrügereien an der Haustür hat Schneider, nicht zuletzt anhand einschlägiger Filmszenen, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft geschult, was das Erkennen von Betrugsversuchen angeht. „Der Aufnahmemoment ist entscheidend, in dem der Angerufene erkennt, das kann nicht meine Tochter sein“, so der Experte, der dies auch für WhatsApps konkretisierte.

Das Beispiel des falschen Polizeibeamten führte er mittels eines Films ein. Dem angerufenen Rentner gaukelt ein „Kommissar Feuerlein“ vor, in seiner Umgebung sei eingebrochen worden. Auch sein Haus stehe auf der Liste eines der gefassten Täter. Solange der Mittäter auf freiem Fuß sei, solle er seine Wertgegenstände und sein Geld einem Polizisten in Zivil übergeben, der noch am selben Tag bei ihm erscheine. Der falsche Polizist gab zudem vor, die Mitarbeiter der Bank würden mit den Einbrechern unter einer Decke stecken, weshalb auch die Bank kein sicherer Ort sei. Er möge daher sein Geld abheben, um es dem Kollegen in Zivil ebenfalls mitzugeben.

Der im Wege strukturierter Gesprächsführung erzeugte psychologische Druck veranlasst Angerufene häufig, den Anweisungen ungeprüft Folge zu leisten. „Derartiges macht die Polizei niemals. Auch kann die Polizei nicht unter der Nummer 110 jemanden anrufen“, verdeutlichte Schneider. Die Polizei erkundigt sich niemals nach Wertgegenständen oder Geld und würde niemals an der Haustüre etwas abholen.

Ihre Opfer, meist Senioren, finden die Täter im Telefonbuch. Ist die postalische Adresse genannt, oder klingen Vornamen nach lebensälteren Personen, finden Anrufe statt. Adressen ließen sich löschen, Vornamen abkürzen.

Den Tätern, echten Berufsverbrechern, könne man häufig nicht habhaft werden, da sie von Callcentern in der Türkei aus agieren. Auch als Richter, Staatsanwalt oder Gerichtsvollzieher geben sich die Täter aus. Insoweit sei wichtig zu wissen, dass in Deutschland niemals Kaution verlangt wird, um Angehörige vor dem Gefängnis zu bewahren.

Ein weiteres Beispiel war der Enkeltrick, bei dessen jüngster Ausprägung sich jemand Geld überweisen lässt unter dem Vorwand, eine Wohnung kaufen zu wollen, um bei den Eltern ausziehen zu können. Der falsche Arzt bittet um Geld für ein nur im Ausland erhältliches lebensrettendes Medikament für einen Angehörigen des Opfers. Die Bezahlung einer Geldsumme um eine größere Summe zu erhalten, z.B. aus einem Gewinn oder einem Erbe, solle man unterlassen. Aufgefallen sei auch der falsche Kaminkehrer, der für die Reinigung eines Außenkamins Geld verlangt. Fragt ein Anrufer nach Zählerstand und Nummer des Stromzählers, kann er mit diesen Daten den Liefervertrag kündigen und einen neuen abschließen mit höheren monatlichen Abschlägen.

Wie man sich wirksam gegen Betrugsversuche schützt, wurde in den Ausführungen von Reiner Schneider sehr deutlich. Idealerweise sagt man am Telefon niemals das Wort „ja“. Melden sollte man sich mit „hallo“. Wird man gefragt, ob man Frau oder Herr xy sei, sollte man antworten, „wer will das wissen?“. So vermeidet man die Behauptung eines mündlich abgeschlossenen Vertrags, gegen den man sich nur durch Widerruf und nach Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist mit dem Beweis des Gegenteils wehren kann, Stichwort „Abofalle“. Grundsätzlich solle man misstrauisch sein und stets den Sachverhalt durch Kontaktaufnahme zu den echten Personen überprüfen. Durch die Vereinbarung eines Familienpassworts, das ein ungebetener Anrufer nicht kennt, könne man Betrugsversuche rasch enttarnen. Junge Menschen tappen häufig im Zusammenhang mit dem Handy oder Internet in Fallen.

In Sachen Haustüre zeigte ein Film einen Trickdiebstahl, bei dem eine Täterin sich Zugang zu einer Wohnung verschaffte, die Bewohnerin ablenkte und damit ihrem Komplizen Zeit gab, Wertgegenstände zu entwenden. Hausreparaturen solle man an vertraute Unternehmer vergeben, nicht an „Dachhaie“.

Bürgermeister Kevin Wiest zeigte sich über das Interesse am Vortrag erfreut, den er bewusst auf 14 Uhr gelegt habe, um die hauptsächliche Zielgruppe der älteren Menschen besser zu erreichen. Er überreichte Reiner Schneider „süße Grüße aus Oberstadion“, handgefertigte Pralinen aus dem Krippenmuseum. Sozialleiterin Vroni Fiderer schenkte nach dem Vortrag Kaffee aus, um die Diskussion zum Thema aufzulockern. (Friedrich Hog)