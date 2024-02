Coaching-Experte spricht über den Umgang mit Mitarbeitern

Auf Einladung des Munderkinger Handels- und Gewerbevereins (HGV) haben sich vergangene Woche rund 25 Führungskräfte aus der Region bei der Oberstadioner Firma Kaufmann getroffen, um einen Vortrag des einstigen Geschäftsführers und Coaching-Experten, Berthold Ebner, zu hören. Ebners Vortrag hatte den Titel „Positiv führen in turbulenten Zeiten“ und führte die Zuhörer durch Themen wie Feedback-Gespräche, Erwartungsmanagement oder Empathie im Umgang mit Mitarbeitern. Angeregt tauschten sich die Besucher des Vortrags mit dem Referenten über die angesprochenen Inhalte aus.

Nach dem Vortrag lud der HGV zu Snacks und Getränken ein, was allen Anwesenden die Gelegenheit bot, Netzwerke zu pflegen und sich weiter auszutauschen. Dabei wurde auch die bevorstehende Leistungsschau des HGV Munderkingen am 13. und 14. April in der Munderkinger Sporthalle angesprochen. „Die Veranstaltung verspricht verschiedene Events, einen Keynote-Speaker sowie einen politischen Frühschoppen mit Manuel Hagel am Sonntag. Es werden sich rund 35 Aussteller aus der Region bei der Leistungsschau präsentieren“, kündigten die HGV-Verantwortlichen an.

Vom Vortrag mit Berthold Ebner und der regen Teilnahme waren Ludwig Mannes, erster Vorsitzender des HGV, und seine Ausschussmitglieder begeistert. „Der HGV Munderkingen erlebt ein kontinuierliches Wachstum, mit wöchentlich neuen Mitgliedern, die sich dem positiven Austausch im Unternehmernetzwerk anschließen möchten“, heißt es im HGV. „Außerdem entstehen derzeit auch digitale Präsenzen des HGV auf Instagram und Facebook, die vom Social-Media-Beauftragten Christoph Tiedtke aktiv betreut werden und bereits eine beträchtliche Followerzahl gewinnen konnten.