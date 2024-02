Bürgermeister hisst weiße Fahne

(khb) - Wie in jedem Jahr haben die Narren im Winkel am Glompigen morgens die Christoph-von-Schmid-Schule und den Kindergarten gestürmt, Schüler und Kindergartenkinder befreit, um dann gemeinsam zum Rathaus zu ziehen und den Bürgermeister zu entmachten.

„Am Glompiga, do isch dia Zeit komma, dass am Kevin dr Rothaus-Schlüssel wird gnomma“, reimte Frank Schweikert, Zunftmeister der Oberstadioner Wenk´l-Fratza, und zwang Bürgermeister Kevin Wiest die „schwäbische Kapitulationsurkunde“ zu verlesen: „I ,dr Schultes hier von Schtäa, muss mi dr Übermacht dr Narra ergäa“. Dann versprach der entmachtete Schultes den Wenk´l-Fratza, Schlossberg-Hexa und Gausweibern, dass Narrenrecht und Narrenfreiheit „in Schtäa herrsche bis Äschermigda“. Als Zeichen seiner Kapitulation musste Wiest traditionsgemäß die weiße Fahne am Rathaus hissen. Dazu betonte der Fratza-Chef, dass dies keine Vorzeichen für die in diesem Jahr bevorstehende Bürgermeisterwahl in Oberstadion sei und sagte; „Den wird‘s wieder zum Wähla lohna“.

Weil der Bürgermeister seit Winterbeginn das Eisbaden in einem eiskalten Wasserfass für sich entdeckt hat, wurde er von den Narren heuer als „Eisprinzessin Elsa“ eingekleidet.

Nach der offiziellen Übernahme der Amtsgeschäfte im Rathaus feierten die Narren ihren eben errungenen Sieg, zogen, mit „ihrer königlichen Hoheit Eisprinzessin Elsa“ voraus, zur Kinderfasnet in der Mehrzweckhalle und später ging das närrische Programm für die „kloine Mäschgerla“ im Bürgersaal bei Kaffee und Kuchen weiter.