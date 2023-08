Oberstadion

Blutspende in Oberstadion

Oberstadion / Lesedauer: 1 min

„Damit die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Kliniken sichergestellt werden kann, zählt jede einzelne Blutspende“, betont das Deutsche Rote Kreuz und weißt auf den nächsten Blutspendetermin in Oberstadion hin. Am Denstag, 22.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 11:43 Von: sz