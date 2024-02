Sie fühlen sich ungerecht behandelt - von der Politik, aber auch von den Medien. Die Proteste in Biberach beim politischen Aschermittwoch seien medial hochgepuscht worden, sagen vier Landwirte aus Oberstadion. Namentlich wollen die drei Männer und eine Frau nicht in der Zeitung genannt werden, bezeichnen sich als Winkelbauern.

Sie waren unter den Protestierenden beim Treffen der Grünen dabei, standen unter anderem vor den beiden Begleitfahrzeugen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, als diese die Stadthalle verlassen wollten. Und sie sagen: „So wie wir dargestellt werden, als rechtsradikale Neonazis, das ist ein Problem.“

Bauern wollen Präsenz zeigen

Sie hätten die Ereignisse anders erlebt, als sie letztendlich dargestellt wurden. Am Morgen seien sie - etwa 15 Landwirte aus dem Winkel - bereits um 6.30 Uhr mit ihren Traktoren in die Biberacher Innenstadt gefahren. Das Ziel war dabei, in die Nähe der Stadthalle zu kommen. „Wir wollten Präsenz zeigen“, sagen sie.

Doch zu dem Zeitpunkt sei die Stadt schon so voll gewesen, dass sie nicht weiter vorangekommen seien. So seien sie schließlich ausgestiegen und hätten sich unter die anderen Landwirte gemischt. „Die Situation war wie immer“, erinnert sich einer von ihnen. Man habe zusammengestanden und sich ausgetauscht.

Begleitfahrzeuge standen schon am Morgen neben der Halle

Sie seien dann weiter zur Stadthalle gezogen und von dort weiter den Hügel Richtung Gigelberg hoch. Man habe nette Gespräche mit den Polizisten geführt, mit den „normalen Uniformierten“, wie sie sie nennen. „Da ist keine Hundertschaft gestanden“, sagen sie. Am Seiteneingang der Halle hätten bereits die beiden leeren Limousinen gestanden.

„Wir haben uns immer überlegt, warum parken die die Limousinen in so eine Falle rein“, sagen sie. Denn dass sie aus der Sackgasse nicht so schnell wegkommen könnten, sei für die Landwirte zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen. „Das war eine bewusste Falle für uns“, sagt einer. Auch wenn der Theorie nicht alle von ihnen zustimmen.

Landwirte geben der Polizei Schuld an der Eskalation

Schließlich sei Bewegung in die Sache gekommen, als die Limousinen losfahren wollten. „Wir sind einfach vor den Limousinen stehen geblieben“, sagen die Winkelbauern. „Keiner hat irgendjemanden blockiert, sondern wir standen einfach nur.“ Auch das Sicherheitspersonal sei ganz entspannt gewesen. „Die Fahrer hatten nicht mal die Tür verriegelt, sind manchmal ausgestiegen. So verhält man sich nicht, wenn man Angst hat“, sagen sie.

Hupen habe man dabei gehabt, man habe schließlich auf sich aufmerksam machen wollen. Als das Sicherheitspersonal gemerkt habe, dass die Menge sie nicht durchlässt, seien irgendwann schwarz gekleidete Polizisten mit Schlagstöcken aufgetaucht. Wenige Tage nach den Vorkommnissen in Biberach sagen sie: „Eskaliert ist es erst, als die Einsatzkräfte kamen.“

Die Demonstrierenden hätten schon „geschoben“, aber nicht mit Fäusten agiert, sagen die Landwirte. „Wir wollten da halt nicht weg.“ Als die Einsatzkräfte auf die Menge zugegangen seien, sei man schon zusammengerückt. Schließlich war das Ziel, die Autos nicht wegzulassen.

Schlagstöcke und Pfefferspray seien unverhältnismäßig gewesen

Es sei unverhältnismäßig gewesen, dass die Polizei Schlagstöcke einsetzte, um die Menge zurückzutreiben. „Die haben auch gar nicht versucht, mit uns zu reden“, sagen die Bauern aus Oberstadion. Eine Rauchbombe hätten sie zwar gesehen, aber außer dem Meterstab - der seit einigen Tagen für Aufsehen sorgt, weil er eine Scheibe des Autos eingeschlagen haben soll - sei nichts geflogen.

Auch der Einsatz von Pfefferspray sei unverhältnismäßig gewesen. „Die haben einfach in die Menge reingesprüht, egal, wen sie treffen“, sagen die Bauern heute. Einer von ihnen habe es direkt abgekriegt: „Ich war blind wie ein Maulwurf.“ Mit Hilfe von zwei Frauen sei er auf die Seite gebracht worden, aus der Stadthalle habe ihm jemand eine kleine Flasche Wasser gebracht. Schließlich sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Die Autos hätten vorher wegfahren können, sind die Landwirte überzeugt. So habe man geradezu ein Aufeinandertreffen provoziert.

Das sagt die Polizei Über den Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray Anlässlich der geplanten Veranstaltung in Biberach waren zwei Demonstrationen angemeldet. Bereits in den frühen Morgenstunden blockierten Traktoren einige Straßen. Die Protestierenden zeigten teilweise aggressives Verhalten. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen gegenüber den eingesetzten Kräften der Polizei. Zu den Vorkommnissen rund um die Begleitfahrzeuge und die Stadthalle hat sich die Polizei bereits in der vergangenen Woche geäußert. Polizeibeamte seien durch die Leute rund um die Fahrzeuge wiederholt massiv bedrängt worden. Aus der Menge der Demonstranten seien außerdem Steine, Pyrotechnik und andere Gegenstände auf Polizeibeamte geworfen worden. Deshalb habe die Polizei schließlich auch zur Anwendung von unmittelbarem Zwang greifen müssen, konkret zum Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray. Nach Einschätzung der Polizei sei es nur so gelungen, Bereiche um den Veranstaltungsort des Politischen Aschermittwoch zu räumen. Bei dem Vorfall war auch die Fensterscheibe eines der Autos mit einem Zollstock eingeschlagen worden.

Demo am Gigelberg sei zu weit weg gewesen

Die Videos, die im Internet kursieren, kennen sie alle. Ihrer Meinung nach zeigen sie die einseitige Brutalität der Einsatzkräfte - auch wenn der zweite Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ehingen-Ulm, Hanns Roggenkamp, in der vergangenen Woche noch gemahnt hatte, die Situation und Videos von allen Blickwinkeln aus zu betrachten.

Auch bei der Demonstration am Gigelberg oben seien die Winkelbauern kurz gewesen. Die Wahl des Veranstaltungsortes bezeichnen sie als „ein abgekartetes Spiel“. Denn dort seien die Bauern weit weg von den Grünen Politikern in der Stadthalle gewesen. Für sie deshalb sei von vornherein klar gewesen: „Wir wollten unten an die Halle.“ Auch wenn dort keine Versammlung angemeldet gewesen war: „Das ist doch eine öffentliche Veranstaltung.“ Man habe den Grünen zeigen wollen, dass man mit der Politik nicht zufrieden ist. Am Gigelberg wäre das nicht gegangen, sind sie überzeugt.

Abbruch der Veranstaltung sei nie das Ziel gewesen

Dass sie vor dem Eingang der Stadthalle vielleicht auch den ein oder anderen Besucher des Politischen Aschermittwochs behindert oder verunsichert haben könnten, sehen sie nicht. Die Leute seien zum Eingang der Halle durchgelassen worden. Dass manche durch den Anblick ein bisschen verängstigt sein könnten, sei verständlich. Es habe aber keinen Grund dafür gegeben.

Der Abbruch der Veranstaltung sei nie das Ziel gewesen, sagen die Winkelbauern. „Ich fand es schade, dass die Veranstaltung abgesagt wurde.“ Sie hätten auch gern den ein oder anderen Politiker gesehen, wenn möglich auch mit ihm geredet. Klar seien die Grünen mit ihrer Politik das größte Feindbild, sagen die Landwirte aus Oberstadion. „Wenn SPD oder CDU da gewesen wären, hätten wir auch demonstriert“, sind sie überzeugt. „Wir sagen nicht: Die Ampel muss weg. Wir wollen einfach einen Politikwechsel.“

Wochenlang habe man Ortsschilder umgedreht, Gummistiefel aufgehängt, den Verkehr lahmgelegt und demonstriert. Nie habe man ihnen richtig zugehört. Jetzt werde eine halbe Stunde in Biberach so aufgebauscht zu etwas, das es nicht sei. „Und jetzt sind alle gewalttätig und rechtsradikal.“ Klar hätte auch jemand einen Strohballen angezündet und Mist abgeladen. Aber das seien nicht sie gewesen. Sie sagen deshalb: „Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen. Wir demonstrieren weiter.“