Alles über Bodenrichtwerte und die Grundsteuer ab 2025

Auf Einladung der Gemeinde Oberstadion haben Vertreter des gemeinsamen Gutachterausschusses mit Sitz in Ehingen und der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (VG) im Bürgersaal über die Grundsteuer ab 2025 informiert. Hiernach soll sich das Grundsteueraufkommen unter dem Strich für die Gemeinden nicht ändern. Kleine Grundstücke könnten von der Reform profitieren, Eigentümer größerer Grundstücke könnten zu höheren Grundsteuern veranlagt werden.

Bürgermeister Kevin Wiest, der die Veranstaltung organisiert hat, durfte sich über den Besuch von mehreren Dutzend Zuhörern freuen. Neben seinem fast vollzählig erschienenen Gemeinderat konnte er auch Geschäftsführer Markus Mussotter von der VG und den Leiter des gemeinsamen Gutachterausschusses Peter Höchstädter begrüßen. Im Alb-Donau-Kreis (ADK) war dies die erste Informationsveranstaltung zum Thema. Beantwortet wurden innerhalb von drei Stunden tatsächlich alle wesentlichen Fragen zu den neuen Bodenrichtwerten und der Ermittlung der Grundsteuer ab 2025. Der Rathauschef gab zu bedenken, dass Gutachterausschuss, Finanzamt und VG nur umsetzen, was der Gesetzgeber festgelegt hat, also der Bundestag.

Laura Laub, Steueramtsleiterin bei der VG, ist für die Umsetzung der Reform und die Festsetzung der Grundsteuern zuständig. Sie ging auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018 ein, in welchem die Erhebung der Grundsteuer auf der Basis der bis ins Jahr 1964 zurückreichenden Einheitswerte wegen Verstoßes gegen das Gleichheitsprinzip als verfassungswidrig verworfen wurde. Die neuen Bewertungsregeln seien zeitgemäß, wobei das Land Baden-Württemberg von der vom Bund eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht habe, ab 2023 eine eigene Berechnung der Grundsteuer einzuführen. Aufgrund des Prinzips der Aufkommensneutralität solle das Grundsteueraufkommen nach der Reform gleich hoch sein wie bisher. So laute der Aufruf der Regierung, der jedoch nicht bindend sei, da die Gemeinderäte über die Hebesätze zu entscheiden hätten. Insoweit spiele auch der Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde eine Rolle. Laub räumte ein, dass mit der Reform eine Belastungsverschiebung verbunden sei, welche Eigentümer kleiner Grundstücke begünstigen, jene größerer Grundstücke belasten dürfte. Neben den vom Gemeinderat festzulegenden Hebesätzen seien die vom neuen für den ADK zuständigen Gutachterausschuss mit Sitz in Ehingen festgelegten Bodenrichtwerte entscheidend, ebenso der vom Gesetzgeber vorgeschriebene Grundsteuermessbetrag. Grundsteuer A betreffe landwirtschaftliche Grundstücke, Grundsteuer B bebaubare Grundstücke. Wenn im Sommer vom Finanzamt alle Grundsteuermessbescheide vorlägen, werde sie für alle Gemeinden der VG eine Kalkulation erstellen und in den Gemeinderäten präsentieren.

Auf die Details der Reform ging Vermessungsingenieur Andreas Aigeltinger ein, Ortsvorsteher von Tomerdingen und treibende Kraft im Gutachterausschuss. Vor Gründung des für 55 Kommunen mit 138 Gemarkungen und 201.000 Einwohner zuständigen gemeinsamen Gutachterausschusses für den ADK zum 1. Januar 2021 war er 25 Jahre im Gutachterausschuss von Dornstadt tätig. Er bezeichnete die Grundsteuer als kommunale Pflichtaufgabe der Gemeinde im Sinne von §§ 193 ff Baugesetzbuch. „Alle Grundstücke im ADK haben nun einen Bodenrichtwert“, so der Referent. Er fasste zusammen, „die Zuständigkeit der Festsetzung des Grundsteuermessbetrags obliegt dem Finanzamt. Dazu multipliziert es den von uns festgesetzten Bodenrichtwert mit der vom Gesetzgeber vorgegebenen Steuermesszahl. Gegen den entsprechenden Grundlagenbescheid des Finanzamts kann innerhalb eines Monats ab Zugang Einspruch eingelegt werden. Das Finanzamt bittet daraufhin den Einspruchsführer um Vorlage eines Gutachtens, das nachweist, dass für das betreffende Grundstück der Bodenrichtwert mindestens 30 Prozent höher angesetzt wurde als der tatsächliche Bodenwert beträgt. Gelingt dieser Nachweis, korrigiert das Finanzamt seinen Bescheid. Ansonsten weist es den Einspruch zurück. Der Bescheid wird bestandskräftig“. Das geforderte Gutachten kann beim Gutachterausschuss oder einem öffentlich bestellten Sachverständigen in Auftrag gegeben werden. Die Kosten liegen je nach Wert des Grundstücks um 1000 Euro. Im ADK kann man beim Gutachterausschuss eine kostenlose Vorprüfung einholen.

Für die Festsetzung der Grundsteuer ist auf der Basis des Grundsteuermessbescheids des Finanzamts die Gemeinde zuständig. Für die Gemeinden in der VG verschickt diese die Grundsteuerbescheide. „Hierzu multipliziert Laura Laub den vom Finanzamt bestandskräftig festgesetzten Grundsteuermessbetrag mit dem vom jeweiligen Gemeinderat beschlossenen Hebesatz“, so der Referent. Zu beachten ist, dass die Unrichtigkeit des Grundsteuermessbescheids im Wege eines Rechtsmittels gegen den Grundsteuerbescheid der VG nicht mehr geltend gemacht werden kann.

Zur Ermittlung der Bodenrichtwerte räumte Aigeltinger ein, dass Fehler vorgekommen seien, die korrigiert wurden. Neubaugebiete hätten zur Ermittlung der über 2000 Bodenrichtwertzonen im ADK jeweils eine gewisse Strahlkraft gehabt: „insgesamt haben wir es gut gemacht“. Zur konkreten Ermittlung der Bodenrichtwerte würde eine Kaufpreissammlung herangezogen, wobei sich die Ermittlung immer auf das Grundstück in unbebautem Zustand bezieht. Wertermittlungsstichtag ist der 1. Januar 2022. Ortskerne würden jeweils 30 bis 40 Prozent unterhalb der Neubaugebiete in Ansatz gebracht. Im Alb-Donau-Kreis würden die Bodenrichtwerte von Osten nach Westen abnehmen. Aigeltinger sagte, dass im Landkreis Biberach im Schnitt geringere Werte ausgewiesen wurden, in Bayern allgemein höhere als im ADK. Ob dies dem Gleichheitsgrundsatz letztlich entspricht, konnte er nicht beantworten.

Aus der Grundsteuer B hat Oberstadion jährlich rund 138.000 Euro Einnahmen. Bürgermeister Kevin Wiest sagte zu, gemeinsam mit dem Gemeinderat den Hebesatz so festzulegen, dass auch ab 2025 diese Größenordnung gewahrt wird.