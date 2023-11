Oberstadion

50 neue Bäume entlang des Stehenbachs

Oberstadion / Lesedauer: 1 min

Gemeinsam mit Dieter Reihle (l.) und Wilfried Huber vom Nabu hat Bürgermeister Kevin Wiest den ersten der 50 Bäume gepflanzt. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Auf Initiative von Bürgermeister Kevin Wiest sind am Samstag in Oberstadion gemeinsam mit der Nabu-Ortsgruppe aus Rottenacker entlang des Stehenbachs 50 Bäume gepflanzt worden. Knapp 20 Helferinnen und Helfer, darunter Nabu-Mitglieder, Oberstadioner Gemeinderäte und Bauhof-Mitarbeiter, hatten sich am Morgen bei der Stehenbachbrücke getroffen, um die Bäume am Gewässerrand in Richtung Mundeldingen zu pflanzen.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 11:26 Von: Karl-Heinz Burghart