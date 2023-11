Obermarchtaler Narren freuen sich auf die Fasnet 2024

Wie jedes Jahr am Martinstag nahmen die Obermarchtaler Narren neue Mitglieder in ihren Reihen auf, ehrten langjährige Mitglieder für 20, 30, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft und erfreuten sich an den Terminen für die kommende Fasnet 2024, welche am Dreikönigstag 2024 beginnt.

Die neuen Mitglieder wurden von den Maskenmeistern, Claudia Traub, Holger Stützle und Albert Maichel, in einer entsprechenden Zeremonie aufgenommen. Nach Zustimmung, dass sie die Traditionen und Gepflogenheiten der Marchtaler Fasnet wahren und pflegen werden sowie nach einem Teller herzhafter Suppe wurden folgende neue Mitglieder aufgenommen.

Turmfratzen: Pascal Hartmann, Silvia Debnar; Fledermäuse: Marie-Therese Hepp, Lisa Illich, Alexander Schwald, Jana Fundel; Hexen: Isabell Rex, Stefanie Schauber.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden auch Ehrungen vorgenommen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft: Patrick Schnitzer, Manuela Aierstock, Dominik Fisel, Stephan Kless, Stefanie Quast, Andrea Schäberle, Sabine Striegel, Holger Stützle; für 30 Jahre Mitgliedschaft: Nadine Brenner, Andrea Fuchs-Falch, Monika Gairing, Kurt Mollenkopf, Erich Orzek, Wilfried Osswald, Claudia Ummenhofer-Pappelau, Gernot Unseld; für 40 Jahre Mitgliedschaft: Sabine Fintserbusch, Andrea Fuchs, Susanne Maikler, Simone Orzek, Armin Roller, Bettina Schleicher; für 50 Jahre Mitgliedschaft: Sieglinde Dachner, Norbert Munding, Marianne Schrodi, Elmar Schwendele, Hans-Peter Striegel, Annemarie Stützle, Treß Manfred, Uta Widmann.

Mit einer herzhaften Stärkung sowie mit der Bekanntgabe der Termine für die Fasnet 2024, welche die Obermarchtaler Narren unter anderem zum VFON Ringtreffen nach Altshausen, zum Gabeltreffen nach Ertingen sowie nach Riedlingen führt, endete das offizielle Programm.

An den vollbesetzten Tischen der Narren Molke wurden anschließend zahlreiche Fasnetserinnerungen und Anekdoten ausgetauscht, erzählt und wiedergegeben. Bis in die frühen Morgenstunden genoss man diesen Vorboten der Fasnet 2024.

Die Narrenzunft Obermarchtal wurde 1922 gegründet und zählt mittlerweile über 300 Mitglieder.