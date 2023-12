Wild-Christmas-Fest und mehr in Obermarchtal

„Schreyner live“ heißt es am Freitag, 29. Dezember, um 19 Uhr beim Wild-Christmas-Fest der Gemeindehalle in Obermarchtal. Der Vorverkauf dazu ist jetzt gestartet, teilen die Veranstalter mit. Schreyner ist das Resultat aus über 20 Jahren Bühnenerfahrung, über 1500 Konzerten in ganz Süddeutschland und den Alpenländern und einer enormen Spielfreude und Perfektion zur Rockmusik. Acht Musiker der legendären Face-Besetzung präsentieren echten Hardrock und melodischen Metal - unter dem Motto „Jeder Song ein Brett!“ Eröffnet wird der Abend von der Biberacher Band Edge of Blame.

Karten gibt es bei eventim.de und können auch reserviert werden unter Telefon 07375-284, werktäglich ab 17 Uhr im Kreuz Obermarchtal.

Dort wird das neue Jahr übrigens traditionell und stilgerecht gestartet mit einem AC/DC Tribute Konzert am Samstag, 6. Januar, mit der Band Big Gunz.

Versüßt wird die Vorweihnachtszeit noch mit einem Konzert der Geilen Götter am Samstag, 16. Dezember, einer „44&more“ Party mit DJ Oli E. am Freitag, 22. Dezember, und einer weiteren „Tanzen bitte“ Disco mit DJ Franky Boy am Samstag, 23. Dezember.