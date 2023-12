Weihnachtsliedersingen und Konzert im Obermarchtaler Münster

Ein Weihnachtsliedersingen für Jung und Alt findet am 28. Dezember im Obermarchtaler Münster statt. Am 29. Dezember folgt im Münster ein Weihnachtskonzert mit Kirsten Sturm und Werken von Johann Sebastian Bach.

Bei Kerzenschein werden im Obermarchtaler Münster am Donnerstag, 28. Dezember, 18 Uhr, Weihnachtslieder gesungen. Gesangbücher dafür liegen bereit. Unterstützt werden die Sänger durch Mitglieder des Münsterchors, die sich auf die Bänke verteilen, und begleitet von Gregor Simon an der Orgel. Kinder der GoDi-Gruppe Obermarchtal mit Stefanie Munding tragen weihnachtliche Texte und auch zwei Lieder vor. Dazu kommen Einlagen der Instrumentalgruppe Obermarchtal (Sopran-, Alt, Tenorflöte und Cello) mit Hede Miller-Saup. Die Besucherinnen und Besucher können mitsingen oder nur zuhören.

Auch im 18. Jahrhundert war Weihnachten das wohl beliebteste Fest im Jahreskreis. Entsprechend groß ist die Fülle an weihnachtlicher Orgelmusik aus der Feder von Johann Sebastian Bach. Am Freitag, 29. Dezember, 17 Uhr, sind freie und choralgebundene Orgelwerke zu hören. Für das Konzert wurde Kirsten Sturm engagiert. Bei zwei international bedeutenden Orgelwettbewerben gewann die gebürtige Schwarzwälderin den ersten Preis. Derzeit hält sie eine Gastprofessur an der Musikhochschule in Frankfurt.

Der Konzerteintritt kostet zehn Euro, für Studierende und Auszubildende fünf Euro. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.