Von der Küchenecke zum Küchenzentrum

Was 1995 am östlichen Ortsrand als Küchenecke begonnen hat, hat sich seit 2003 am südlichen Ortsrand zum Küchenzentrum Marchtal weiterentwickelt. Das Konzept mit hochwertigen Küchen aus nachhaltiger Produktion hat sich bewährt. Davon konnte sich am 16. November der Ehinger Landtagsabgeordnete Manuel Hagel (CDU) persönlich ein Bild machen.

Peter und Monika Faad haben die Küchenecke 1995 gegründet. Das Ehepaar konnte sich damals nicht vorstellen, wohin die Reise gehen würde. Auf seine Erfahrung aus dem Außendienst im Küchenvertrieb konnte Peter Faad aber zurückgreifen. Die Weichen haben sie von Anfang an richtig gestellt, denn 2003 zog das Unternehmen in einen eigenen Neubau um, der 2007 bereits in Richtung Süden erweitert wurde. Aktuell liegt die Geschäftsführung bei Monika Faad, Stefan Schmid und Thomas Schrode. Peter Faad hat mit Bikecity Marchtal und dem Abenteuergolfplatz M3Elf zwischenzeitlich weitere Ideen verwirklicht.

Stefan Schmid stellte dem Abgeordneten das Küchenzentrum vor, das derzeit 75 Mitarbeiter hat und auch Ausbildungsbetrieb ist für Einzelhandelskaufleute und Monteure. „Nein, die Schüler sind nicht schlechter geworden. Wir übernehmen unsere Auszubildenden“, sagte Schmid auf Nachfrage. Großen Wert gelegt werde auf Nachhaltigkeit, so habe man schon 2003 auf dem Dach Photovoltaik angebracht.

Gut sichtbar sind auf dem Parkplatz vor dem Küchenzentrum sechs öffentlich zugängliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. „Die zwölf Ladeplätze werden von unseren Kunden und Mitarbeitenden genutzt. Unser gesamter Fuhrpark besteht aus Elektrofahrzeugen. Auch diese werden hier geladen“, berichtet Schmid. Als er auf die Hackschnitzelheizung zu sprechen kommt, die mit Holzresten aus der hauseigenen Schreinerei betrieben wird, lässt sich Manuel Hagel die Anlage zeigen. „Der Gaspreisschock ging relativ glimpflich an uns vorbei, da wir unseren Strom und unsere Wärme selbst produzieren“, ergänzte Schmid. Manuel Hagel begrüßte das Konzept des Küchenstudios und sagte, „toll, dass Sie sich für den ländlichen Raum entschieden haben. Was Sie machen, ist aktiv gelebter Umweltschutz“. Inzwischen gibt es auch in Schemmerhofen, Neu-Ulm und Echterdingen das Küchenzentrum Marchtal. In allen vier Küchenstudios gibt es neben Küchen und Möbel für den Essbereich auch Büroeinrichtung und eine Kochschule. Für die vier Häuser befindet sich die Schreinerei zentral in Obermarchtal. Das Lager hat Platz für 70 Küchen, die im Idealfall innerhalb einer Woche nach Eintreffen beim Kunden montiert werden. Dazu stehen fünf Monteurteams zur Verfügung.

80 Prozent der Kundschaft komme über Empfehlung, sagt Schmid, der dies auf die Werte der Firma zurückführt. Dazu gehören neben Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch individuelle Küchenplanung und eine hochwertige Montage. Das Holz werde bei drei unterschiedlichen Lieferanten bezogen, die ausschließlich europäisches Holz liefern, hauptsächlich Eiche. An sieben Beratungsplätzen werden in ausführlichen Gesprächen die Vorstellungen der Kunden analysiert. Im Bemusterungsbereich werden die Materialien für Oberflächen und Arbeitsplatten ausgewählt. Nach einem Feinschliff, zu dem auch ein Besuch im hauseigenen Planotarium gehört, wo der Küchenraum der Kundschaft nachgebaut und mit magnetischen Platzhaltern bestückt wird, fällt die Kaufentscheidung.

Im Ausstellungsraum kann man sich inspirieren lassen. So gibt es Küchen für Rollstuhlfahrer, bei denen auf Knopfdruck Schränke nach unten fahren. Eine Vorführküche im Wert von 80.000 Euro mag inspirierend sein, der gängige Verkaufsschlager sei dies natürlich nicht, versichert Schmid.