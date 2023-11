Stabile Wasser- und Abwassergebühren

Maßnahmen zum Hochwasserschutz stehen für die Gemeinde Obermarchtal an exponierter Stelle. Durch Offenlegung des bisher verdolten Marchbachs in einem ersten von drei Bauabschnitten werden nach dem Willen von Verwaltung und Gemeinderat im kommenden Jahr bereits spürbare Verbesserungen erzielt. Stabil bleiben 2024 nach einstimmigen Beschlüssen des Gremiums die Gebühren für Wasser und Abwasser.

Insoweit hat Laura Laub, Steueramtsleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, ihre Berechnungen erläutert, die auf einem sechsjährigen Zeitraum basieren, der Zeitspanne zwischen dem Wechseln von Wasseruhren. Für beide Satzungen wurde beschlossen, dass aufgrund der Umstellung der Software Abschläge künftig zum 1. März, 1. Juni und 1. September zu bezahlen sind. Zum 1. Dezember wird die Jahresrechnung erstellt. Fällig sind alle Gebühren ab 2024 nach 14, bisher nach 30 Tagen.

Laura Laub erläuterte Vor- und Nachteile der kürzeren Fälligkeit. Als Vorteile nannte sie eine schnellere Bezahlung der Rechnung, wodurch die Rechnung weniger in Vergessenheit geraten soll sowie die Vermeidung von Liquiditätsengpässen durch den früheren Zahlungseingang. Bürger bemerken eventuelle Fehler in der Kalkulation rechtzeitig vor Ablauf der Monatsfrist für einen Widerspruch. Die Nachteile erweisen sich als marginal. So kann es sein, dass vor Einlegung eines Widerspruchs bereits eine Zahlung erfolgt ist. Außerdem geht die Einheitlichkeit verloren, denn ein Großteil anderer Einnahmearten hat weiterhin eine Fälligkeit von 30 Tagen.

Bei der Wassergebühr verringert sich die monatliche Grundgebühr von 50 auf 43 Cent. Im Gewerbegebiet sind zwei sog. „Industriezähler“ hinzugekommen. Insoweit beträgt die Grundgebühr 2,71, respektive 7,06 Euro.

Ingenieur Stephan Schranz als Gastredner musste nicht viel erklären, als es um den Beschluss der Einleitung erster Maßnahmen zum Hochwasserschutz ging. Bürgermeister Martin Krämer erläuterte, dass durch den Kauf der Scheune gegenüber Gasthaus Kreuz, die aktuell vom Motorradclub Marchtal genutzt wird, der erste Bauabschnitt umgesetzt werden kann. „Ein zentraler Punkt des Hochwasserschutzes war im Bereich der Scheune den Marchbach offen zu legen. Dies kann nach dem Abbruch der Scheune nächstes Jahr angegangen werden“, so der Rathauschef.

Ergänzend ging er auf die Kosten des ersten Bauabschnitts ein. Diese betragen 320.310 Euro. Fördergelder sind in Höhe von 120.000 Euro beantragt und auch zu erwarten. Der Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten beläuft sich auf 200.310 Euro. „Dies entspricht einer Förderquote von über 37 Prozent“, so der Rathauschef, der auch mitteilte, dass der zweite Bauabschnitt unterhalb der Sebastian-Sailer-Straße liegt. Eine Befahrung der Dole an der Sebastian-Sailer-Straße hat Schäden zutage gefördert. Nach Aussage des Büros Schranz sowie eines Tiefbaustatikers besteht Handlungsbedarf.

Bürgermeister Krämer erklärte, dass die Schäden am Ausgangsbereich der Verdolung behoben worden sind. Die Schäden am Eingang der Verdolung können 2024 durch den Abriss der Scheune und die Offenlegung des Marchbachs behoben werden. „Für die Gestaltung des Platzes wird der Gemeinderat in einer separaten Sitzung zusammenkommen“, so die Ankündigung des Rathauschefs. In einem einstimmigen Beschluss wurden Verwaltung und Ingenieurbüro Schranz beauftragt, das Projekt voranzutreiben. Bürgermeister Krämer sagte auf der Basis einer hydraulischen Berechnung eines Fachplaners zu, dass durch die Maßnahmen für die Unterlieger keine Verschlechterung eintritt.

Einstimmig beschlossen hat das Gremium auch die Gewährung eines Zuschusses für den Musikverein Obermarchtal in Höhe von 450 Euro. Das entspricht der in solchen Fällen üblichen Quote bei der Beschaffung neuer Uniformen.