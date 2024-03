Angelehnt an die neu gestaltete Internetseite der Gemeinde Obermarchtal, bietet diese ab sofort auch eine Gemeinde-App an. Zu den Highlights gehören unter anderem der Mängelmelder und eine Mitfahrbörse. Auch der Abfall-Reminder ist für die Einwohnerschaft eine wertvolle Hilfe, um keine Termine mehr zu verpassen.

Bürgermeister Martin Krämer spricht von einem weiteren Schritt in die digitale Zukunft der Gemeinde. Angelehnt an die neu gestaltete Internetseite hat die Firma CMCITY MEDIA, die auch die Website neu gestaltet hat, die Gemeinde-App eingerichtet. „Damit sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand der Gemeinde Obermarchtal“, sagt der Rathauschef. Nützlich ist zum Beispiel der Mängelmelder, über den man das Rathaus mit der Angabe des genauen Standorts über Missstände in der Gemeinde informieren kann.

Der Nachricht kann man ein Foto hinzufügen. Als Titel kann man jegliche Begriffe eingeben wie Schlagloch, Straßenbeleuchtung oder Wasserrohrbruch. Der Abfall-Reminder enthält für Restmüll, gelben Sack, Papiertonne, Biomüll und Problemstoffannahme einen Kalender. Eine optische Push-Benachrichtigung erinnert jeweils kurzfristig an die Abholtermine.

Wie die Mitfahrbörse funktioniert

Durch die Einrichtung einer Mitfahrbörse schafft die Gemeinde einen zusätzlichen Weg der Flexibilität und Mobilität für die Bürgerschaft im ländlichen Raum. So kann durch die Bildung von Fahrgemeinschaften Umweltschutz betrieben werden. Man kann einen neuen Beitrag erstellen. Dort klickt man „Biete Mitfahrgelegenheit“ oder „Suche Mitfahrgelegenheit“ an und gibt Zieladresse, Abfahrtszeit, Abfahrtsadresse, Datum, Uhrzeit, Telefonnummer, Name und E-Mail-Adresse ein. Nach der Verifizierung schaltet die Gemeinde automatisch den Beitrag frei, der von jedermann eingesehen werden kann.

In ungefähr drei Monaten wird die Funktion ergänzt durch die Möglichkeit der Einrichtung einer Push-Benachrichtigung. Bis dahin kann man sich durch Reinschauen über Einträge informieren. Weitere Anwendungen sind unter anderem eine Notrufliste, der direkte Zugriff auf das Mitteilungsblatt, Informationen zu Vereinen, Kindergarten, Schulen, Gastronomie, Übernachtung, Einkaufsmöglichkeiten und Gewerbe, ein Ortsplan, touristische Ziele in der näheren und weiteren Umgebung und vieles mehr.

So bekommt man die App

Die App ist kostenlos und lässt sich mühelos über den Google Play Store oder App Store herunterladen. Bestens erkennbar ist sie anhand des Obermarchtaler Wappens. Rund 5000 Euro hat die Gemeinde für die Einrichtung der App ausgegeben. Bürgermeister Martin Krämer freut sich auf eine rege Beteiligung beziehungsweise Nutzung.

Ganz besonders freut mich die Mitfahrbörse. Bürgermeister Martin Krämer

Am Dienstag wird Bürgermeister Krämer in der Gemeinderatssitzung über die App informieren, am Freitag folgt eine entsprechende Mitteilung im Amtsblatt, einschließlich der QR-Codes. Eine persönliche Lieblingsfunktion hat der Rathauschef auch: „Ganz besonders freut mich die Mitfahrbörse. Hier schaffen wir einen weiteren Baustein für unsere Bürgerschaft, um ein Stück weit mobiler zu sein. Die Gemeinde stellt in ihrer App das Tool zur Verfügung, Leben wird der Plattform durch die Bürgerschaft eingehaucht.“