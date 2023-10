Schulkulturtag an der Franz-von-Sales-Schule

Der Schulkulturtag erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Am kommenden Freitag, 6. Oktober, findet er an der Franz-von-Sales-Schule in Obermarchtal erstmals im Herbst statt.

Durch den Projektchor der Mädchenrealschule wird der Herbstschulkulturtag in diesem Jahr um 14 Uhr im Spiegelsaal eröffnet. Die Besucher erwartet im Anschluss ein unterhaltsames und niveauvolles Programm mit Ausstellungen, Darbietungen und Mitmachaktionen, in denen die Schülerinnen und Schüler auch ihre Ergebnisse der vorangegangenen Projekttage vorstellen. Der Elternbeirat kümmert sich um Speisen und Getränke. Um 17 Uhr werden die Türen für alle Kinder, Geschwister, Eltern und Interessierte wieder geschlossen.