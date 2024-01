Unter den Klängen des heimischen Fanfarenzugs machten sich am Samstagabend die Obermarchtaler Narrenräte im Schein ihrer Fackeln in der Klosteranlage auf die „historische Schlossgeistsuche“. Als der Obernarr, den die Narren selbst „eisren Koga“ nennen, in den Klostermauern aufgespürt war, zog die Narrenschar zum Rathaus um dort die Rathausschlüssel zu übernehmen und Bürgermeister Martin Krämer in den närrischen Urlaub zu schicken.

Feuerwerk gezündet

Bis zur Verurteilung des Schlossgeistes am Fasnetsmedig würden jetzt in Obermarchtal die Narren regieren, wurde proklamiert und dazu ein Feuerwerk gezündet. Das war der Aufruf für den Schlossgeist und sein Gefolge, den Umzug durch das Dorf vom Marktplatz über den Stangenberg und „am Kreuz vorbei“ zur Turn- und Festhalle zu starten.

Angeführt vom Musikverein Obermarchtal zogen die heimischen Narrenräte, Turmfratzen, Fledermäuse, Klosterklemmer und Hexa vom Schtoi als Umzugsspitze an den Zuschauern vorbei. Ihnen folgten viele Zünfte aus der Region und der Munderkinger Verwaltungsgemeinschaft, aber auch aus der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte VFON, deren Präsident der einstige Obermarchtaler Zunftmeister Reinhard Siegle ist.

Viele Gastzünfte dabei

Mit dabei waren Büttel, Schopfboale und dr Hokama mit seinen Altlacha-Hexa aus Untermarchtal, Dura-Hexa und Fetzasprenger aus Emerkingen, Spittl-Narren aus Munderkingen, Wolfdal-Bära und Schnegga aus Lauterach, Wenk‘-Fratza aus Oberstadion, Gausweiber aus Unterstadion und Mittelhofer Burgweibla aus Rottenacker. Die Fahnen der VFON hielt nicht nur die Narrenzunft Horig aus Gammertingen, die am Nachmittag den Narrenbaum in die Senkrechte gebracht hatte, hoch, sondern auch Blockstrecker aus Daugendorf, der Haidrio und seine Narren aus Haid-Bogenweiler-Siessen, Hexen, Schindele, Hopfenweible, Büttel und „dr Lätsch Vere“ aus Altshausen und die Katzenstrecker aus Blaustein. Aus Kirchen kamen die Bürgeleshexen nach Obermarchtal und aus Ehingen reisten die Eschengeister an.

Nach rund einer Stunde waren die Narren und närrischen Musiker am Publikum vorbeigezogen, aber die lange Obermartchtaler Narrennacht war noch längst nicht vorbei. Bis in die Nachtstunden wurde in der Turn- und Festhalle, in den Gaststätten und auf der „närrischen Feiermeile“, mit Discozelten und Besenwirtschaften, gefeiert.