Schlafpsychologe erklärt Theorie und Praxis für erholsamen Schlaf

Im umgebauten Schweizerhaus der Familie Köberle hat unlängst das Gästehaus Resilia eröffnet. Auf drei Etagen stehen drei Doppelbetten, die alle leicht schräg gestellt sind. Die Neigung beträgt drei bis sechs Grad, wobei die Kopfseite erhöht ist. Was es damit auf sich hat und wie man den Sprung in die Champions-League des Schlafes schafft, hat bei einem gut besuchten Vortrag im Dorfgemeinschaftshaus Günther W. Amann-Jennson aus Österreich erläutert.

Bürgermeister Martin Krämer konnte im Saal des Dorfgemeinschaftshauses 42 Interessierte begrüßen. Er verwies zunächst auf das Nachbargrundstück der Familie Köberle, auf dem Erwin und Sabine Köberle jüngst das Gästehaus Resilia eröffnet haben. „Das historische Gemäuer sowie das Innenleben machen dies zu einem spannenden Projekt, das Köberles auf die Beine gestellt haben“, sagte der Rathauschef, der zugeben musste, zunächst nicht mit dem Begriff „Gesindehaus“ vertraut gewesen zu sein. Ein solches war das jetzige Gästehaus ursprünglich, Richtfest wurde im August 1887 gefeiert. Seine Recherche habe ergeben, dass in Gesindehäusern die Knechte und Mägde eines Bauernhofs untergebracht waren.

Sabine Köberle ging ebenfalls auf die Geschichte des Hauses ein, das auch „das Haus des Schweizers“ genannt wurde. Als Grund dafür hat sie ausfindig gemacht, dass der für das Melken, das Verarbeiten der Milch und die Pflege der Kühe zuständige Knecht in aller Regel aus der Schweiz kam oder zumindest dort sein Handwerk gelernt haben musste. Er durfte im Gegensatz zum restlichen Gesinde sogar seine Familie mitbringen. Köberle sprach von einem großen Stück Arbeit, insbesondere aufgrund des Beginns der Baumaßnahmen in Krisenzeiten. Corona und der Mangel an Baustoffen seien aber durch die Unterstützung durch Bürgermeister Krämer und den Gemeinderat gut kompensiert worden. Als Architekt für den Umbau habe man Michael Weberruss aus Ehingen gefunden. Der Gedanke, wie man gut schlafen könne, sei zum Thema geworden, und ein dreitägiges Seminar bei Günther W. Amann-Jennson habe die Entscheidung leicht gemacht, seine Firma „Samina“ mit dem Einbau der Betten zu betrauen.

Alois Henne von der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben, die das Projekt mit 30 Prozent Zuschuss gefördert hat, sagte, „die Förderung durch Leader hat die Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Kommunen zum Inhalt, insbesondere auch die Förderung der Innenentwicklung.“ Beim Gästehaus Resilia sah er Tourismus in Verbindung mit der Erfüllung von Wohnbedarf, Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit als gegeben an. „Das aus Mitteln der EU und des Landes zu unterstützen, ist Aufgabe von Leader“, so der Referent. Familie Köberle als Projektträger gratulierte er zum Projekt, das zum Erhalt wertvoller Bausubstanz beitrage.

Günther W. Amann-Jennson beschäftigt sich seit 40 Jahren als Schlafpsychologe mit der Analyse und der Verbesserung des Schlafens. Seine psychologische Praxis betreibt er in Feldkirch. „In der Familie Köberle habe ich jemanden gefunden, der motiviert war“, sagte er zu Beginn seines Vortrags, in dem er die Grundzüge guten Schlafes erläuterte. Einer Langzeitstudie sei zu entnehmen, dass nur fünf Prozent der Weltbevölkerung kerngesund ist. Eine Studie der Krankenkasse DAK habe 2017 zum Ergebnis gehabt, dass über 80 Prozent der Menschen an gestörtem beziehungsweise zu kurzem Schlaf leiden. Aus seiner eigenen Praxiserfahrung heraus ging Amann-Jennson gar von 95 Prozent aus, die nicht erholsam schlafen. Das wirke sich negativ auf die Gesundheit und letztlich auf das Wirtschaftssystem aus. In der Zeit der Pandemie hätten sich zudem Einschlafstörungen verzehnfacht. Gesunder Schlaf habe die Aktivierung der Selbstheilungskräfte zur Folge. Amann-Jennson sprach von bioenergetischem Schlaf, wobei er einen siebeneinhalbstündigen Schlafzyklus als für die höchste Lebenserwartung optimal ansah. Diesen unterteilte er in mehrere Schlafstadien, vom REM-Schlaf mit Träumen bis zu zwei Tiefschlafphasen.

Die Auswirkungen von Schlafmangel können hiernach vielfältig sein, unter anderem Reizbarkeit, kognitive Einschränkungen, Gedächtnisverlust, Kopfschmerzen, ADHS-ähnliche Symptome, geschwächtes Immunsystem, Depressionen, Angststörungen, Alzheimer, Herzinfarktrisiko, Muskel-, Gelenk und Rückenschmerzen, Hormon- und Verdauungsstörungen sowie erhöhtes Krebsrisiko. „Der gesunde Schlaf ist der wichtigste Einzelfaktor für unsere körperlich-seelisch-geistige Gesundheit. Über 70 Prozent der körperlichen und 100 Prozent der seelisch-geistigen Regeneration hängen vom Schlaf ab“, so der Experte. Daher sei der Schlafplatz baubiologisch der wichtigste Platz im Haus, zumal man 120 Tage des Jahres dort verbringt. Schon Paracelsus habe gesagt, „das sicherste Mittel seine eigene Gesundheit zu ruinieren ist ein krankes Bett“. Metalle hätten am Schlafplatz nichts verloren, auch kein Gitterrost.

Das Bettsystem, gebaut wie der Mensch, sei entscheidend. Seinen Kollegen und Mentor Karl Hecht, der 30 Jahre an der Berliner Charité gearbeitet hat, zitierte Amann-Jennson so: „Diese ganzheitliche, naturkonforme Schlaf-Gesund-Lösung führt zu einem medizinisch-therapeutisch wirksamen Schlaf“. Was damit gemeint ist, erläuterte Amann-Jennson nachvollziehbar anhand der Orthopädie des Liegens. Der Körper brauche ein ausreichend trocken-warmes Bettklima. Dazu empfahl er ein zertifiziertes Medizinprodukt, eine Lokosana Erdungsauflage. „Die nächtliche Körpererdung senkt freie Radikale, den Cortisol-Spiegel und wirkt Entzündungen entgegen“, so Amann-Jennson. Insgesamt seien dadurch über 60 Kurz- und Langzeiteffekte messbar, bis zur Hebung der mentalen Stimmung: „Kein Burnout ohne Schlafstörungen“. Gesunder Schlaf bedeute auch eine Reinigung des Gehirns, negative Emotionen würden in den Träumen verarbeitet. Der Ausstoß von Stresshormonen störe das Schlafhormon Melatonin.

Im Gästehaus Resilia seien Bau-, Elektro- und Schlafbiologie optimal umgesetzt. Das Haus und die dort eingebauten Schlafmöbel konnten im Anschluss an den Vortrag besichtigt werden. Aus den Ergebnissen einer Studie der NASA habe sich ergeben, dass der Kopf höher liegen müsse, was man durch eine Schrägstellung des Bettes erreicht. Amann-Jennson führte den Aufbau der Betten vor und sprach auch von den Materialien, wobei Bettdecken aus bio-aktiver Schafschurwolle und ein doppelseitig freischwimmender Lamellenrost mit Lamellen aus Eschenholz ideal seien. Eine optimale Orthopädie des Liegens fördere die Regeneration der Wirbelsäule, helfe bei der Entgiftung des Gehirns und verringere das Schnarchen. Schlafapnoe führe zu Sauerstoffmangel und Müdigkeit am Tag. Mit großem Interesse folgten die Besucher den Ausführungen des erfahrenen Professors. Mit alkoholfreiem Prosecco von Jörg Geiger aus Schlat konnte in der Küche des Gästehauses mit Blick über Obermarchtal angestoßen werden.