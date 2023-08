Romantische Orgelmusik aus Italien

Ein außergewöhnliches Orgelkonzert ist am Sonntag, 13. August, 17 Uhr, im Münster in Obermarchtal zu hören. Der italienische Organist Zeno Bianchini spielt Werke seiner Heimat aus der Zeit der Romantik, inklusive eines neu entdeckten Werks von Giachomo Puccini. Dies teilt der Veranstalter mit.

Die Orgelmusik der Frühromantik in Italien war stark von der Oper beeinflusst. Die Orgeln besaßen von daher viele Register, die das Orchester nachahmten (wie Trompeten, Fagotte, Pikkoloflöten). Der erste Teil des Programms ist dieser Zeit gewidmet. Im Eröffnungsstück erahnt man die Musik einer Stadtkapelle. Und die Melodie der „Elevazione“ von Padre Davide da Bergamo ist die des berühmten Gebetes „Dal tuo stellato soglio“ aus der Oper „Mose“ von Gioacchino Rossini.

Die cäcilianische Bewegung vollzog im 19. Jahrhundert eine Abkehr vom opernhaften Stil hin zu einer liturgisch angepassteren Musik. Vorbilder für die Komponisten waren Palestrina für die Vokal– und Bach für die Orgelwerke. Statt der orchestralen bevorzugte man nun wärmere und weichere Klänge. Hervorragendes Beispiel ist die „Aria da Chiesa“ von Marco Enrico Bossi. Sensationell sind die erst vor wenigen Jahren wiederentdeckten Orgelwerke von Giacomo Puccini. Sie widerspiegeln beide Aspekte der Kirchenmusik dieser Zeit: den Einfluss der Blas– und Tanzmusik einerseits und eine andachtsvolle, liturgische Haltung andererseits — mit jener melodischen Schönheit, die Puccinis Musik weltberühmt machte.

Bei seinen Vorbereitungsbesuchen in Obermarchtal lobte Bianchini die hervorragende Eignung der Holzhey–Orgel für dieses Programm. Sie steht ja auch im Zeichen des Übergangs von Barock und Klassik hinein in die Frühromantik.

Zeno Bianchini studierte in Verona, Pistoia, Padua, Trossingen und Freiburg Barockorgel, Orgel, Cembalo, historische Aufführungspraxis, Musikwissenschaft, Komposition, Kirchenmusik und Dirigieren. Zudem ließ er sich zum Orgelsachverständigen ausbilden. Bianchini lebt in Stockach am Bodensee, wo er als Kantor an der Stadtpfarrkirche St. Oswald sowie als Kustos der historischen Orgel (Baujahr 1661) in der Loreto–Kapelle tätig ist.

Der Eintritt beträgt zehn Euro, für Azubis und Studenten fünf Euro und ist für Schüler frei. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn.