Obermarchtaler Narrenzunft stürmt Rathaus

(sz) ‐ Erstmals in der über einhundertjährigen Geschichte der Narrenzunft Obermarchtal hat am Freitagnachmittag ein Rathaussturm außerhalb der närrischen Zeit stattgefunden. Zunftmeister Florian Siegle und Mitglieder seines Narrenrats sowie eine kleine Abordnung aus der Narrenzunft haben sich im alten Sitzungssaals des Rathauses zum Umtrunk eingefunden. Die Hintergründe sind ernsthaft närrisch.

Es mag manchen Beobachtern von Narrensprüngen in der Gegend schon aufgefallen sein, dass Bürgermeister Martin Krämer ab und an gemeinsam mit dem Obermarchtaler Narrenrat in der fünften Jahreszeit an Umzügen teilnimmt. Er tritt in Absprache mit Zunftmeister Florian Siegle und dem Narrenrat bei solchen Veranstaltungen jeweils im Narrenratshäs auf.

Nun ist es in der jüngsten Kampagne vorgekommen, dass der Rathauschef einen Narrensprung mit einer dunkelblauen Jeans unter dem Häs absolviert hat. Beim Verbrennen des Schlossgeistes am diesjährigen Rosenmontag ist er wegen dieses Fehltritts nur knapp einer Verurteilung entgangen, diese hat dann doch wie jedes Jahr den Schlossgeist getroffen. Dennoch, Florian Siegle war der Vorfall am Rosenmontag einer Erwähnung wert, denn laut Vorschriften der Kleiderordnung ist zum Narrenratshäs eine schwarze Stoffhose zu tragen. Eine dunkelblaue Jeans ist dort nicht vorgesehen. Der Verstoß wurde nicht geahndet, aber für Bürgermeister Krämer war es eine Sache der Ehre, dem Gremium eine Wiedergutmachung zukommen zu lassen. Seine Ankündigung, dass es im September einen Rathaussturm geben werde, hat er nun in die Tat umgesetzt.

Im alten Sitzungssaal des Rathausgebäudes hat Zunftmeister Florian Siegle erläutert, dass außerhalb der närrischen Jahreszeit die Mitglieder der Narrenzunft kein Häs tragen. Erlaubt sei freilich ein T-Shirt mit einer an die Narrenzunft erinnernden Aufschrift. Ein solches T-Shirt mit Logo hat Siegle, nebst einem hochprozentigen spanischen Getränk, für den Bürgermeister als Gastgeschenk mitgebracht. Er meinte: „Lieber Schultes, man kommt nicht so einfach davon, denn die Kleiderordnung hat einen sehr hohen Stellenwert. Die Schuld ist mit dieser Einladung aber beglichen.“ Bürgermeister Krämer tauschte Sakko und weißes Arbeitshemd gegen das erhaltene T-Shirt. In einem Reim machte er sich Gedanken, wie es zu einem solchen Fauxpas kommen konnte. Er war sich sicher, der Schlossgeist muss seine Finger im Spiel gehabt haben: „Der Koga war’s der Schuft, und stieß mich damit in eine große Kluft. Er meine Hand zum Beinkleid hat gelenkt, und damit nicht nur mich gekränkt. Aber dafür geht es ihm bald an den Kragen, das braucht Ihr gar nicht zu hinterfragen“.

Im Anschluss gab es Getränke und Pizza und allen war klar, „‘s gohd dagega“, ganz bestimmt nicht mehr mit dem falschen Beinkleid. Am 13. Januar kommt bei allen das Häs wieder zum Einsatz, wenn die Fasnet offiziell eröffnet wird.