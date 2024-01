Obermarchtaler Narrenzunft ehrt verdiente Mitglieder

Am Samstagabend hat die Obermarchtaler Narrenzunft ihren traditionellen Zunftball dazu genützt, verdiente Närrinnen und Narren zu ehren. Seit vielen Jahren ist die Obermarchtaler Zunft Mitglied in der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON). Neben VFON-Präsident Reinhard Siegle, Ehrenzunftmeister der Obermarchtaler Narren, kamen die VFON-Ehrennarren Elmar Herter, ehemaliger Brauchtumsmeister, und Uwe Seiffert, einstiger VFON-Pressesprecher, zum Zunftball, um die Ehrungen vorzunehmen.

Mit der bronzenen Ehrennadel der VFON samt Urkunde wurden Claudia Traub, Julia Geiselhart und Michael Faßnacht für „ihre besonderen Verdienste um das heimatliche Narrenwesen“ ausgezeichnet. Claudia Traub gehört der Obermarchtaler Narrenzunft seit 2002 an, ist Häsmeisterin der Turmfratzen und Fledermäuse und ein „Tausendsassa in den Bereichen Bewirtung, Essen und gute Laune“. „Sie ist ein gutes Beispiel für gelungene Integration in der Fasnet“, sagte Elmar Herter, „denn sie kommt aus einer Karnevalszunft“. Julia Geiselhart war Häsmeisterin der Fledermäuse und Turmfratzen, ist seit 2022 Kassier der Narrenzunft und gehört den Obermarchtaler Narren seit 1992 an. Sie habe ein gutes Auge für Details und nehme lange Anfahrtswege in Kauf, um in Obermarchtal die Fasnet feiern zu können, hieß es in der Laudatio. „Wenn man schon so heißt, muss man einfach närrisch sein“, sagte Elmar Herter zu Michael Faßnacht. Er war Jugendvertreter in der Zunft, verwaltet die Narrenkasse und führt seit vielen Jahren launig durch das Programm des Zunftballs, so auch am Samstagabend.