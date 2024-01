Obermarchtal läutet die Fasnet ein

Wie immer startete die Obermarchtaler Narrenzunft am Samstagnachmittag mit einem „Gottesdienst von Narren und für Narren“ in ihren ersten großen Narrentag. Pfarrer Gianfranco Loi gestaltete gemeinsam mit den Diakonen Johannes Hänn und Andreas Heupel die Narrenmesse im Münster, bei der auch wieder der „Obermarchtaler Fasnetschor“ zu hören war.

Anschließend trafen sich Narrenvolk und Zuschauer am Marktplatz zum Narrenbaumstellen, das Narrenrat Raffael Siegle launig kommentierte. Wie gewohnt haben sich die Obermarchtaler Narren und Obernarren dabei ihre Finger nicht schmutzig gemacht, sondern überließen den Kraftakt und die schweißtreibende Arbeit befreundeten Narren.

Musikalisch unterstützt von der heimischen Musikkapelle brachte die Narrenzunft Horig aus Gammertingen heuer den Obermarchtaler Narrenbaum in die Senkrechte bringen, während sich die Obermarchtals Obernarren auf schlaue Sprüche, gute Ratschläge und ein Schnäpsle zwischendurch beschränkten. „Im Donautal sind die Narren froh, denn jetzt schallt‘s wieder Narri-Narro“, verkündete Raffael Siegle nachdem VFON-Brauchtumsmeister Reiner Micheler aus Blaustein eingehend „die lot-gerechte Senkrechte des Narrenbaums“ geprüft hatte.

Unter den Klängen des Obermarchtaler Narrenmarsches wurde später der Kinder-Narrenbaum am Kindergarten aufgestellt. Dann traf sich Zunftmeister Florian Siegle mit den Obernarren der späteren Gastzünfte zum Zunftmeisterempfang, während sich „normale Narren“ und das Narrenvolk in der Festhalle zur Henkersmahlzeit trafen und sich „a Gröschts“, Obermarchtals traditionelle Fasnetsspeise, schmecken lassen konnten. Mehrere hundert Portionen hatten die Zunftköche auch in diesem Jahr zur Fasnetseröffnung vorbereitet.