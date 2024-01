Obermarchtal beschließt Haushalt für 2024

Im Vorfeld der Haushaltsberatung hat Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer in der Gemeinderatssitzung sich zur Situation kommunaler Verwaltungen geäußert. Insbesondere hat er bekräftigt, dass Kommunen andere Aufgaben zu erfüllen hätten als Abschreibungen zu erwirtschaften. Er sprach im Hinblick auf den Haushalt 2024 von einem von Pflichtaufgaben geprägten Werk. Dieses verfehlt deutlich das gesetzlich geforderte mindestens neutrale Ergebnis. Nachdem der Zahlungsmittelüberschuss die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit übersteigt, hat der Gemeinderat Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Investitionsprogramm und eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,1 Millionen Euro einstimmig beschlossen.

In seinem Vorwort ging Krämer auf Themen wie Corona, Krieg gegen die Ukraine, Flüchtlingsentwicklung, Klima- und Energiekrise sowie Fachkräftemangel ein, die es zurzeit allen schwer machten, auch der Verwaltung. „Die Umstände bringen uns zunehmend an die Grenze der Belastbarkeit“, sagte der Bürgermeister, nicht zuletzt im Hinblick auf die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik. Krämer sagte, „der Grundsatz der Generationengerechtigkeit ist gut und richtig. Um Generationengerechtigkeit zu erreichen, verlangt das Gesetz von den Gemeinden einen Ergebnishaushalt im neutralen oder positiven Bereich“.

Insoweit warf er die Frage auf, wie eine Kommune Pflichtaufgaben erfüllen soll, die keine oder nur teilweise Refinanzierung zulassen, aber mit vollen Abschreibungen die Ergebnishaushalte belasten. Als Beispiele nannte er Kleinkindbetreuung, Kindergarten und Schule, die stets ein Zuschussgeschäft seien, „ansonsten könnte sich wohl keiner mehr nur ansatzweise einen Platz leisten“.

Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, stellte den von ihm und Bürgermeister Krämer entworfenen Plan für 2024 vor. Hiernach weist der Ergebnishaushalt ein Minus von 190.920 Euro auf. „Die Abschreibungen können nicht vollständig erwirtschaftet werden“, so Mussotter. Er bestätigte, dass die Ursachen in Projekten lägen, deren Kosten und mithin Abschreibungen keine oder nicht genügend Gebühren gegenüberstehen. Das führe im Sinne doppischen Haushaltsrechts zu fehlender Generationengerechtigkeit.

Für 2025 prognostiziert die mittelfristige Finanzplanung ein Minus von 112.000 Euro, 2026 und 2027 ist jeweils mit einem geringen Plus zu rechnen. Immerhin liege der Zahlungsmittelüberschuss mit 57.686 Euro über den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 55.000 Euro. Sofern alle angedachten Investitionen umgesetzt werden, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1, Millionen Euro erforderlich, „ein stattlicher Betrag für eine Gemeinde wie Obermarchtal“, so Mussotter. Er relativierte, dass durch Grundstückserlöse auf absehbare Zeit über 500.000 Euro eingehen dürften. Der Schuldenstand würde im Laufe des Jahres durch Tilgung von 332.000 auf 291.000 Euro sinken. Im Falle der Aufnahme von 1,1 Millionen Euro an Krediten schnelle er auf 1.377.408 Euro nach oben. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde von 251 auf 1043 Euro steigen.

An Investitionen stehen unter anderem die Ersatzbeschaffung für ein Feuerwehrauto (100.000 Euro), Planung für die Ganztagsschule (60.000), Errichtung Naturkindergarten (80.000), barrierefreie Bushaltestellen (54.000), Hochwasserschutz Marchbach (200.000) und Umsetzung des Friedhofskonzepts (145.000) an. Die Realsteuern, deren Hebesätze auf Mindestniveau bezüglich Ausgleichstock von 320 Prozent bei Grundsteuer A, 300 Prozent bei Grundsteuer B und 340 Prozent bei der Gewerbesteuer liegen, bleiben unverändert, ebenso weitere örtliche Steuern sowie Gebühren.

Für 2025 könnte sich dies im Hinblick auf die Grundsteuerreform ändern, um das jährliche Gesamtaufkommen stabil zu halten. Aus der Grundsteuer erzielt die Gemeinde laut Plan 165.000, aus der Gewerbesteuer 780.000, aus der Einkommensteuer 881.000, aus der Umsatzsteuer 44.000 und aus der Hundesteuer 3150 Euro. Die Umlagen ans Land betragen 504.000 Euro, an den Kreis 596.000 Euro bei einem Hebesatz von 26,5 Prozent.

Bürgermeister Krämer appellierte an die Ratsmitglieder, bei neuen Projekten an die daraus resultierenden Abschreibungen zu denken. Gemeinderätin Susanne Stöhr pflichtete bei und stellte in den Raum, ob die Umgestaltung der Bushaltestellen wirklich notwendig sei.

Da er für die CDU für den Kreistag kandidiere, könne er nicht Mitglied des Gemeindewahlausschusses für die Europa- und Kommunalwahl am 9. Juni sein, sagte Bürgermeister Krämer. Einstimmig bestätigte der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung zur Besetzung des Ausschusses mit Reiner Ebe als Wahlvorsteher und Jennifer Reinhardt als Stellvertreterin. Schriftführerin ist Heidi Fritz, Andrea Pfann ist ihre Stellvertreterin. Beisitzer sind Jens Mager, Lothar Gaupp, Manuel Köberle und Carmen Schmid. Bezüglich des Antrags auf Baugenehmigung für eine Biergartenerweiterung am Gasthaus Kreuz stellte das Gremium das Einvernehmen der Gemeinde her.