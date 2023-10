Neu gegründeter CDU-Ortsverband heißt „Obere Donau“

‐ Bei der Hauptversammlung des CDU Ortsverbands Obermarchtal-Reutlingendorf im Obermarchtaler Gasthaus Adler wurde der neue Verband „Obere Donau“ gegründet. Neben Obermarchtal und seinem Teilort Reutlingendorf sowie der Gemeinde Emeringen sind auch die Gemeinden Lauterach und Rechtenstein am neuen Ortsverband beteiligt. Der bisherige Obermarchtaler Ortsverbandsvorsitzende Walter Stützle wurde einstimmig zum Vorsitzenden des neuen Verbands gewählt.

Seit der letzten Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Obermarchtal-Reutlingendorf am 1. Oktober 2021 an gleicher Stelle hat sich unter dem Vorsitz von Walter Stützle die Anzahl der Mitglieder von 33 auf 46 erhöht. Hingegen sind in Rechtenstein derzeit nur sieben, in Lauterach nur fünf Mitglieder zu verzeichnen. Stützle sprach im Hinblick auf die Neugründung daher von banalen Gründen. Neben der geringen Anzahl an Mitgliedern habe es in den Gemeinden Lauterach und Rechtenstein keine örtlichen parteilichen Aktivitäten gegeben. Auch in überregionalen Versammlungen seien aus diesen Gemeinden keine Vertreter erschienen. Eine Fusion mit dem bestehenden Ortsverband Obermarchtal-Reutlingendorf habe somit auf der Hand gelegen, sagte Walter Stützle, der bekräftigte „wir gehen mit Zuversicht gemeinsam in die Zukunft“.

Bei zwei Vorgesprächen in Rechtenstein und Lauterach habe man sich dahingehend verständigt, dass aus jedem der fünf beteiligten Orten ein stellvertretender Vorsitzender gewählt werden soll. Für den Ort, in dem der Vorsitzende wohnt, müsse kein Stellvertreter gewählt werden. „Damit ist die Identifikation aller fünf Orte gewahrt“, sagte Stützle.

Auch bei der Namensgebung sollte für alle Orte eine Identifikation möglich sein. Walter Stützle schickte zwei Varianten ins Rennen, die jeweils keinen Ortsnamen enthielten, „Obere Donau“ und „Obere Donau Bussen“. Der Obermarchtaler Gemeinderat Dieter Löffler brachte die dritte Variante „Alb Donau West“ ins Spiel, da die beteiligten Orte alle im Westen des Alb-Donau-Kreises belegen seien. Für „Obere Donau“ votierten 18 Mitglieder, „Obere Donau Bussen“ erhielt drei, „Alb Donau West“ vier Stimmen. Damit heißt der neue Verband „Obere Donau“.

Die Wahl des Vorsitzenden leitete Walter Haimerl aus Allmendingen in seiner Funktion als Zweitkandidat des kurzfristig verhinderten Landtagsabgeordneten Manuel Hagel. Einstimmig fiel die Wahl auf Walter Stützle. Seine Stellvertreter sind Alfons Forderer aus Emeringen, Bernhard Ritzler für Lauterach, Romy Wurm für Rechtenstein und Wilhelm Schrodi aus Reutlingendorf. Tonja Gaupp wurde zur neuen Schatzmeisterin gewählt, Sabine Rösner zur neuen Schriftführerin. Als Beisitzer gewählt wurden Wolfgang Buck, Sebastian Uhl-Siegle, der Obermarchtaler Bürgermeister Martin Krämer und Claus Stöhr, der nach 27 Jahren nicht mehr als Schatzmeister kandidiert hat. Er wurde, ebenso wie Helmut Geiselhart, der nach zehn Jahren nicht mehr als Schriftführer antrat, offiziell verabschiedet. Wiedergewählt wurden Jugendvertreter Michael Kloker sowie die Kassenprüfer Elmar Mößlang und Norbert Meggle. Meggle wurde zudem mit Urkunde und Nadel für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Eine Ehrung für 25 Jahre erhielt Elmar Reitter. Der nicht anwesende frühere Münsterpfarrer Jürgen Dolderer wird von Walter Stützle zeitnah ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

In einer kämpferischen Rede sowie im Rahmen einer fast einstündigen Fragenrunde griff die Ulmer Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer die Bundesregierung an und grenzte die CDU von der AfD ab. Gemeinderat Dieter Löffler bezeichnete sich und die CDU als „mitte-rechts“ und wollte eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausschließen, während Zunftmeister Florian Siegle sagte, „wenn die CDU rechts ist, ist das ein Grund auszutreten. Ich bin in der Partei, weil sie wertekonservativ ist“. Ronja Kemmer unterstrich ihre Position, dass es mit der AfD keine Zusammenarbeit geben dürfe, mit dem Hinweis, dass das „Zentrum“ als Vorgängerpartei der CDU in der Weimarer Republik durch seine Unterstützung der NSDAP die Kanzlerschaft Hitlers mitermöglicht hat. „Das darf die CDU nicht wiederholen“, lautete die unmissverständliche Aussage von Ronja Kemmer, für die sie aus den Reihen der Mitglieder viel Applaus erhielt.