Bei seinem Besuch in Obermarchtal hat Landrat Heiner Scheffold am Freitag im Rathaus von Bürgermeister Martin Krämer zahlreiche Informationen zur örtlichen Infrastruktur erhalten. Die Besuche auf dem Gelände des geplanten Naturkindergartens und auf dem Abenteuergolfplatz von M3ELF führten den Landrat auf für ihn neues Terrain.

Breitbandausbau gefördert

Bürgermeister Martin Krämer begrüßte die Delegation des Landratsamts im Rathaus, wo er einen Überblick über die örtliche Infrastruktur gab. Seinem Wahlversprechen von vor sechs Jahren folgend habe er das Gewerbegebiet erweitert und den Breitbandausbau gefördert. So habe z.B. die Firma „Zaunteam Oberschwaben“ ihren Hauptsitz nach Obermarchtal verlagert. Entlang der Backbone-Trasse gäbe es Glasfaseranschluss zu jedem Haus. Mit u.a. Apotheke, Bäcker und Metzger sei die Versorgungslage am Ort gut. „Solche Betriebe sind ein Segen“, pflichtete Landrat Scheffold bei. Auch sei das Münster mit seinen von Gregor Simon organisierten Münsterkonzerten ein Highlight der Gemeinde. Scheffold freute sich, im Juni als Schirmherr der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Musikvereins wieder nach Obermarchtal zu kommen. In Sachen Blasmusik sei die Gemeinde besonders gut aufgestellt, da es auch den Musikverein „Frohsinn Reutlingendorf“ gebe.

Auch Abitur möglich

Der Rathauschef erwähnte ergänzend den Fanfarenzug und berichtete, dass von Kleinkindbetreuung bis Abitur alles in Obermarchtal geboten werde. Zur Bezahlkarte für Asylsuchende sagte Landrat Scheffold, „durch die Bezahlkarte wird der Zustrom nicht signifikant abnehmen. Deutschland, Belgien und die Schweiz gehören zu den attraktivsten Ländern, da sie ein gutes Sozialsystem aufweisen. In Schweden erhalten Geflüchtete nur zehn Euro pro Tag, weshalb sie zum Arbeiten gezwungen sind“. Seiner Ansicht nach müsse man im europäischen Kontext handeln. Die Akzeptanz würde durch schnellere Integration in den Arbeitsmarkt steigen. Andere Länder seien insoweit schneller als Deutschland, das dringend Fachkräfte benötige. Unter einem Aspekt begrüßte Scheffold die Bezahlkarte, sie verhindere die Überweisung von Geld in Heimatländer und erschwere Schleppern ihre Tätigkeit. Der Alb-Donau-Kreis sei jedoch kein Modell-Landkreis für die Bezahlkarte und werde diese nur im Rahmen einer bundeweiten Regelung einführen, da man keine andere Regelung wolle als im benachbarten bayerischen Landkreis Neu-Ulm. Auch müsse sichergestellt werden, dass die Karte zu 100 Prozent funktioniere, ehe sie flächendeckend zum Einsatz kommt, ansonsten würden Betroffene sich beschweren, was Mehrarbeit bedeute. Im Hinblick auf die Möglichkeit, Asylsuchende zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten, verwies Scheffold auf § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Beim Besuch auf dem Gelände des geplanten Naturkindergartens erläuterte Krämer, dieser werde nach dem Vorbild in Rammingen errichtet. Dazu habe man einen Bauwagen bestellt, der um eine Terrasse ergänzt werde. Eine Feuerstätte und eine Biotoilette seien integriert. Da der Naturkindergarten in einer Streuobstwiese errichtet werde, in der die Kinder Auslauf bis zum Wald erhalten, habe man mit dem Landratsamt und dem NABU einen gemeinsamen Weg gefunden. „Was man nicht kennt, kann man auch nicht schützen“, argumentierte Krämer. Eltern seien schon vor Jahren auf ihn zugekommen wegen eines Naturkindergartens. Als man die bestehende Kapazität von 75 Plätzen erhöhen musste, sei der Naturkindergarten erste Wahl gewesen, zumal sich die Kosten mit 130.000 Euro auf ein Zehntel der Kosten eines Neubaus für eine 25-köpfinge Gruppe beschränken. Im Naturkindergarten sind 20 Plätze ausgewiesen. Eine Leiterin und drei Erzieherinnen habe man eingestellt.

Im Rahmen der Vorbereitungen wurde eine Ebene geschaffen, auf der der Bauwagen abgestellt werden kann. Im Hinblick auf den pädagogischen Effekt nannte Krämer den Naturkindergarten super. Spätestens am Tag der offenen Wiese am 15. Mai um 16 Uhr werde der Naturkindergarten stehen.

Die Eröffnung sei für September geplant. Der Mehrbedarf entstehe aufgrund des Ausweisens neuer Baugebiete in Emeringen, Obermarchtal und Rechtenstein. Kinder von Geflüchteten hätten nur einen geringen Anteil am steigenden Bedarf.

4,5 Millionen Euro investiert

Die Betreiber Peter Faad und Heiko Heitele, die 4,5 Millionen Euro investiert haben, begrüßten die Delegation auf dem Abenteuergolfplatz, auf dem Sehenswürdigkeiten der Region nachgestellt sind. Von der Wimsener Höhle bis zum Ulmer Münster reicht die Erlebnisreise durch das Schwabenland. Die Bauwerke sind aus Eichenholz. Der Name M3ELF weist auf Marchtal an der Bundesstraße 311 hin. Landrat Heiner Scheffold konnte auf dem Parcours mit dem Golfschläger seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Eröffnung war im August 2022, das Gastronomiegebäude folgte ein Jahr später. Ziel sei gewesen, mehr Leute nach Obermarchtal zu holen. 37.000 Besucher habe der Park 2023 gezählt, der vom Kleinkind bis zu den Großeltern genutzt werde. Für Hochzeiten und Geburtstagsfeiern lägen schon bis September Buchungen vor. 120 Sitzplätze innen sowie 150 weitere im Außenbereich ermöglichen einen regulären Gastronomiebetrieb. Von 5000 Quadratmeter Fläche entfallen 3500 auf den Golfplatz. Weitere 14.000 Quadratmeter bis zum Küchenzentrum gehören dazu, die es noch zu beplanen gilt.

Landrat Scheffold konnte sich vorstellen, einen Mitarbeiterausflug ins M3ELF zu organisieren. Am Ende seiner Besuche in Emeringen, Rechtenstein und Obermarchtal resümierte er, „wir waren in drei tollen Gemeinden“.