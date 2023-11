Molly Hatchet, Geile Götter und SchreYner gastieren im Kreuz

Hamburg, München, Dortmund, Hannover, Obermarchtal: Einmal mehr einmal reiht sich Obermarchtal mit seinem Kreuz ein in die Auftrittsorte internationaler Bands. Diesen teilen die Verantwortlichen des Kreuz mit.

Am Freitag, 8. Dezember, machen die Southernrocker von Molly Hatchet bei ihrer Europatour Station im Gasthaus Kreuz. Im 48. Jahr ihres Bestehens ist die Band aus Florida mit neuem Material und neuem Sänger zum dritten Mal Station im Süden der Republik.

Am Samstag, 16. Dezember, ist nach langer Zeit wieder einmal die Band Geile Götter zu Gast. Die Thüringer Band, die in früheren Jahren schon in der Obermarchtaler Gemeindehalle große Auftritte feierte, kehrt nach schöpferischer Pause als Trio zurück zu ihren zahlreichen schwäbischen Fans.

Schon zu Tradition geworden ist das Gastspiel der Rockformation SchreYner um die Weihnachtszeit . Live zu hören sind in hervorragender Qualität die Songs aus der guten alten „Monsters of Rock“-Zeit.

Unter dem Motto „Jeder Song ein Brett“ steigt die große Jahresendparty am 29. Dezember ab 19 Uhr in der Halle. Vorband ist Edge of Blame. Das neue Jahr dann beginnt im Kreuz in Obermarchtal verabschiedet mit Klängen der AC/DC-Tribute-Band Big Gunz am 6. Januar, 19 Uhr.

Karten für Schreyner gibt es auf online auf Eventim-light, Karten für die Geilen Götter sind an der Abendkasse erhältlich.