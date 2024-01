Obermarchtal

Matrosen, Nixen und Wassermänner lassen es krachen

In Obermachtal stand der Zunftball dieses Jahr unter einem maritimen Motto. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Unter dem Motto „Käpt’n Koga sticht mit dem Narrenschiff in See“ hat die Narrenzunft Obermarchtal am Samstagabend in der maritim dekorierten Turn- und Festhalle ihren Zunftball gefeiert. Schon im Eingangsbereich ließen sich die zahlreichen Seeleute, Matrosen, Piraten, Fische, Nixen und Wassermänner mit „feuerroten Haiblut“ und „blaue Gummifischla“ auf die mehr als zweistündige „närrische Kreuzfahrt auf der Donau rund um Marcht’l“ einstimmen.