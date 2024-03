Mast im Gewerbegebiet soll für bessere Netzabdeckung sorgen

Mit fünf Ja- und zwei Neinstimmen bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Bau eines Antennenmasts mit Funkübertragungsstation beschlossen. Im Rahmen der vorgeschalteten Bürgerfragestunde hatte es Kritik gegeben wegen der Nähe der Anlage zum Naturkindergarten, der im Herbst in Betrieb gehen soll.

Erwin Dreher, baubiologischer Messtechniker, erkundigte sich bei Bürgermeister Martin Krämer, welche Betreiber den Mast nutzen wollen, welche Höhe der Mast haben soll, welche höchste Leistungsbestückung möglich ist und welche Antennenart geplant sei. Er nahm zudem an, dass es sich um 5G-Technik handelt. Bürgermeister Martin Krämer gab beim späteren Tagesordnungspunkt „Bauantrag für die Errichtung eines Antennenmasts“ die Höhe mit 25 Metern an. Ferner teilte er mit, dass der Mast für alle Anbieter ausgelegt sei. Bezüglich der übrigen Fragen konnte er spontan keine Antworten geben. „Derart detaillierte Fragen können Sie gerne im Vorfeld einer Sitzung per Mail einreichen, damit ich mich darauf vorbereiten kann“, so der Rathauschef.

Geplant ist der Mast am östlichen Ende des Obermarchtaler Gewerbegebiets, östlich des Gastro- und Veranstaltungsgebäudes des Adventure-Parks, links neben der Wendeplatte. Im Nachgang zur Gemeinderatssitzung teilte Bürgermeister Krämer im Gespräch mit der Redaktion mit, dass der Antragsteller, die Deutsche Funkturm GmbH in Stuttgart, mehrere mögliche Standorte für den Mast geprüft habe. Der beantragte Standort habe sich als einzig möglicher Standort herausgestellt. Krämer wies darauf hin, dass sich viele Handynutzer über das schlechte Funknetz in Obermarchtal beschwert hätten. „Tatsächlich besteht bisher ein temporär schlechter Netzempfang bei einigen Anbietern.“

Neben dem Rathauschef stimmten Dieter Löffler, Lothar Gaupp, Reiner Ebe und Manuel Köberle für die Errichtung der Anlage, Susanne Stöhr war dagegen. Enthalten haben sich Julius Singer und Christian Faßnacht. Bürgermeister Krämer sagte gegenüber dieser Zeitung, „ich kann das Ergebnis der Entscheidung als Fortschritt im ländlichen Raum nur begrüßen und freue mich auf ein gutes Netz“. Im Hinblick auf die zu erwartenden Verbesserungen sagte er, „wir erhalten eine primär bessere Netzabdeckung, besser geht es nicht“.

Erwin Dreher hatte vor seinen Fragen auch den gesundheitlichen Aspekt für Menschen, Tiere und Pflanzen angeführt und sprach von einem sensiblen Thema, da der Mast in der Nähe des geplanten Naturkindergartens errichtet werden soll. Auch stellte er in den Raum, dass der Gemeinderat ohne Bürgerbeteiligung eine Entscheidung nicht treffen sollte. Es müsse ein anderer Standort gewählt werden, der die Bürger weniger belaste. Bürgermeister Krämer argumentiert, „der Naturkindergarten ist weit genug vom geplanten Mast entfernt. Er liegt außerhalb des Gewerbegebiets, westlich der Straße nach Reutlingendorf“.

Das Gremium hat auch bezüglich eines Antrags des Adventure-Parks auf Baugenehmigung für den Neubau des Gastro- und Veranstaltungsgebäudes mit Terrassen und Freibereichen sein Einvernehmen erteilt. Es ging um die Nachgenehmigung einer räumlichen Änderung innerhalb des Gebäudes und eines geplanten Lager- und Geräteschuppens.