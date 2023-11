Manuel Hagel pflanzt in Obermarchtal eine Winterlinde

Vor der Turn- und Festhalle in Obermarchtal haben am 16. November der Ehinger Landtagsabgeordnete Manuel Hagel (CDU), der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands „Obere Donau“, Walter Stützle sowie Bürgermeister Martin Krämer eine Winterlinde gepflanzt. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm erhalten alle Ortsverbände vom Kreisverband pro Gemeinde einen Baum.

Walter Stützle, frisch gewählter Vorsitzender des neu gegründeten CDU-Ortsverbands „Obere Donau“, in dem Obermarchtal mit seinem Teilort Reutlingendorf sowie die Gemeinden Emeringen, Lauterach und Rechtenstein vertreten sind, hat in Langenau persönlich fünf Winterlinden abgeholt. Die Bäumchen sind ungefähr zwei Meter hoch. Das erste davon wurden anlässlich eines Besuchs von Manuel Hagel in Obermarchtal von ihm, Walter Stützle und Bürgermeister Martin Krämer gepflanzt. Damit ist der Vorplatz der Turn- und Festhalle um eine grüne Lunge reicher.

Manuel Hagel, auch Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, sagte, „jeder Baum ist gut“. Im vergangenen Jahr habe die seit 75 Jahren bestehende Schutzgemeinschaft über 200.000 Bäume gepflanzt. Die Schutzgemeinschaft stehe für die Förderung von Naturbewusstsein und die Heranführung von Kindern an das Ökosystem Wald durch Waldpädagogen.

Für die aktuelle Pflanzaktion in den Ortsverbänden der CDU ist das 75-jährige Jubiläum des Bestehens des CDU-Kreisverbands Alb-Donau/Ulm der Anlass, welches 2021 stattfand, aber Corona geschuldet erst dieses Jahr und damit mit zweijähriger Verspätung begangen wurde.