Knifflige Aufgaben bei der Hauptübung

Die diesjährige Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehren Obermarchtal und Reutlingendorf fand am Samstag in der Klosteranlage statt. Aufgrund der zu übenden Sachlage wurden die Drehleiter der Feuerwehr Munderkingen und die Drohnenstaffel des Alb-Donau-Kreises mitalarmiert. Über 40 Feuerwehrleute haben Hand in Hand die Übung bestritten und dabei sechs Personen aus zwei Wohnungen gerettet. Zwei der Geretteten wurden erst aufgrund des Einsatzes der Drohnenstaffel entdeckt, da sie sich auf der unzugänglichen Rückseite eines Gebäudes am Fenster aufhielten.

Einsatzleiter bei der von Raphael Siegle moderierten Hauptübung war der Obermarchtaler Gesamtkommandant Martin Munding. In einem nur durch einen Torbogen erreichbaren Innenhof des Klosterareals wurde im Haus „Kloster Nummer 9“ ein Brand gemeldet, das Treppenhaus war komplett verraucht. In der linken Wohnung sollten sich laut Notruf vier Personen aufhalten, in der rechten Wohnung befinde sich keine Person. Trotz anfänglichen Regens herrschte großes Interesse seitens der Bevölkerung. Auch Bürgermeister Martin Krämer und Pfarrer Gianfranco Loi waren unter den Zuschauern.

Im Wege einer Funkalarmierung wurde die Übung gestartet. Zunächst sind zwei Fahrzeuge der Obermarchtaler Abteilung eingetroffen, die unter anderem zwei Atemschutzträger vor der Brandstelle absetzten. Der Einsatzleiter erteilte erste Befehle an den Gruppenführer. Als das Reutlingendorfer Löschfahrzeug mit einem zweiten Atemschutztrupp eintraf, erklärte Raphael Siegle, dass die Abteilung Reutlingendorf auch den neuen Schlauchanhänger mitgebracht habe. Damit seinen die Kameraden direkt zur Donau gefahren, um eine Leitung zur Klosteranlage zu legen, denn das örtliche Wassernetz würde für einen wirksamen Löschangriff an dieser Stelle nicht ausreichen. Der Mann mit der grünen Weste erwies sich als der Zugführer der mit drei Fahrzeugen angerückten Munderkinger Feuerwehr. Die Drehleiter musste vor ihrem Einsatz im beengten Innenhof ihren möglichen Aktionsradius ausmessen. Ziel war es, die vier vermissten Personen aus der linken Wohnung zu retten, die selbst nicht in Brand geraten war. „Damit die zu rettenden Personen im verrauchten Treppenhaus keine Rauchschäden erleiden, werden sie mit der Drehleiter gerettet“, erklärte Raphael Siegle. Die 2020 eingerichtete und in Oberstadion stationierte Drohnenstaffel des Alb-Donau-Kreises war inzwischen mit fünf Mann ebenfalls eingetroffen. Rasch hatten die Kameraden zwei Drohnen in die Luft geschickt und einen Kontrollmonitor aufgebaut, um die Bilder der Drohnen vom Boden aus verfolgen zu können.

Unterdessen waren auch die beiden Atemschutztrupps ins Gebäude vorgerückt, von einem Sicherungstrupp abgesichert. Auf gelben Tablets ließ sich verfolgen, wo sich die Kameraden exakt befinden und wie hoch der Druck in den Sauerstoffflaschen war. Der Innenangriff brachte die überraschende Erkenntnis, dass nur zwei Personen in der Wohnung waren, die beiden anderen in der Wohnung vermuteten Personen mussten aus dem Dachstuhl gerettet werden, wohin sie geflüchtet waren. Dargestellt wurden die Verletzten von den Kameraden der Jugendfeuerwehr. Die Drehleiter sollte mit dem Wasser aus der Donau versorgt werden, bis zu 2500 Liter Wasser pro Minute kann sie leisten. Doch ehe die Drehleiter an die Wasserversorgung aus der Donau angeschlossen und für den Löschangriff freigegeben werden konnte, bekam sie eine neue Aufgabe. Die Bilder einer Drohne zeigten an der von außen unzugänglichen Fassade der Gebäuderückseite zwei Personen, die an den Fenstern der rechten Wohnung auf ihre Rettung warteten. Der Einsatzleiter verfügte unverzüglich die Rettung der Personen. Ohne die Drohnenstaffel wären diese Personen vermutlich erst nach Beendigung des Löschangriffs und damit zu spät gefunden worden. So aber konnten auch sie mit der Drehleiter gerettet werden.

Gegen Ende der Übung wurde die Drehleiter deutlich über den Dachfirst ausgefahren. Bis 32 Meter Höhe kann sie erreichen. Per Funk ist der Mann im Korb mit seinem Kameraden unten an der Steuerung verbunden. Raphael Siegle sprach insoweit vom Prinzip der gegenseitigen Absicherung, da im Ernstfall der Sichtkontakt abbrechen kann.

Am Ende zeigte sich Kommandant Martin Munding erleichtert, dass die kniffligen Aufgaben durch die unterschiedlichen Wehren und Abteilungen so gut gelöst worden sind. Die zahlreich erschienenen Zuschauer nutzten die Möglichkeit, im Bildschirm die Aufnahmen der Drohnen zu bestaunen. Diese zeigten nicht nur die Rückseite des Gebäudes, sondern auch die Donau und die dort aktiven Reutlingendorfer Kameraden. Die Drohnen sind GPS-gesteuert, und liefern aufgrund der dreifach schwingend gelagerten Kamera sehr stabile Bilder. An einer am Boden gebliebenen Drohne konnten sich alle ein Bild von dem Gerät machen. Und der Bildschirm gab auch Auskunft über die Akkuladung. Sofern diese zur Neigung geht, kommt das Gerät automatisch zum Akkuwechsel zurück, ohne abzustürzen.